Vôlei de praia: campeã olímpica, Duda pausa carreira para cuidar de saúde física e mental

Campeã olímpica no vôlei de praia em Paris-2024 ao lado de Ana Patrícia, Duda Lisboa anunciou nesta sexta-feira, 31, que fará uma pausa na carreira até novembro deste ano para cuidar de sua saúde física em mental. A decisão da atleta faz parte do planejamento para a caminhada rumo a Los Angeles-2028.

Esta é a segunda vez que Duda Lisboa interrompe a carreira. No fim de 2025, ela fez uma pausa para cuidar da saúde mental após sofrer com crises de ansiedade, uma delas durante etapa do Mundial em Adelaide, na Austrália.

Segundo a assessoria de Duda, a decisão foi tomada junto a sua dupla, comissão técnica, equipe médica, Praia Clube, Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e Comitê Olímpico do Brasil (COB). Durante o período de afastamento, Ana Patrícia competirá ao lado de Carol Horta na etapa de Hamburgo do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em agosto.

"Informamos que a campeã olímpica Duda Lisboa fará uma pausa na participação em competições até o mês de novembro deste ano, com o objetivo de chegar ao início da corrida olímpica para os Jogos de Los Angeles 2028 em sua melhor condição física e mental. Já Ana Patrícia, disputará a etapa elite do Circuito Mundial de Hamburgo ao lado de Carol Horta, dentro de um planejamento individualizado previamente definido", diz um trecho da nota.

"A decisão foi tomada em conjunto pela dupla, comissão técnica, equipe médica, Praia Clube, Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e Comitê Olímpico do Brasil (COB), sempre com foco na melhor preparação e performance da dupla Duda e Ana Patrícia para o novo ciclo olímpico. Durante este período, Duda a Ana Patrícia seguirão seu planejamento de treinamentos no Praia Clube", completou a assessoria de Duda na nota.

Mesmo longe das competições, a jogadora de 27 anos seguirá a rotina de treinos no Praia Clube, em Uberlândia, Minas Gerais. Assim que encerrar a pausa, Duda voltará a fazer dupla com Ana Patrícia para buscar uma vaga na próxima Olimpíada.