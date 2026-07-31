Trump diz que não conversou com Infantino sobre plano firmado entre Fifa e figurões americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou ter conversado com Gianni Infantino, presidente da Fifa, sobre a empresa que a entidade máxima do futebol pretende criar para administrar suas competições.

A concepção da Fifa Forward Enterprise (FFE), como seria chamada a companhia, foi recebida como um grande escândalo porque a ideia é que 20% de suas ações sejam vendidas a investidores privados. O principal deles seria a Thrive Capital, de Joshua Kushner, membro de uma família estreitamente ligada a Trump.

"Não, não conversei com ele", limitou-se a dizer o chefe de estado americano ao ser questionado sobre o assunto por um repórter durante reunião de gabinete no retiro presidencial de Camp David. Trump se aproximou de Infantino ao longo dos últimos anos, no contexto das realizações do Mundial de Clubes e da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá. A Fifa abriu, em 2025, um escritório na Trump Tower.

Joshua Kushner, investidor primário da SpaceX e financiador do crescimento da OpenAI, é irmão de Jared Kushner, casado com Ivanka Trump e, portanto, genro do presidente dos EUA. Jared foi conselheiro da Casa Branca no primeiro mandato do presidente, entre 2017 e 2021. Joshua, por sua vez, não tem ligação direta com Trump, ao menos publicamente.

Os irmãos são filhos de Charles Kushner, que recebeu perdão presidencial no primeiro mandato de Trump, após cumprir 14 meses de reclusão em prisão federal, entre 2005 e 2006, por crimes fiscais, contribuições ilegais para campanhas eleitorais e manipulação de testemunhas. No ano passado, foi nomeado embaixador dos EUA na França e em Mônaco.

Outros americanos ligados a Trump estão envolvidos no novo plano de Infantino. Um consultor comercia na elaboração da FFE é Greg Maffei. Ele é ex-CEO da Liberty Media e comandava a empresa no período em que ela adquiriu o controle da Fórmula 1. Em 2017, Maffei doou US$ 250 mil como pessoa física para o comitê de posse de Trump. Empresas do grupo, a Liberty Media Corp. e a Liberty Interactive também fizeram doações.

Depois de 19 anos na Liberty Media, Maffei fundou a BANN Ventures, sua própria empresa de investimentos focada em esportes, mídia e entretenimento.

A entidade máxima do futebol mundial também contratou o J.P. Morgan, maior banco dos Estados Unidos, como principal consultor do projeto. A instituição trabalha em conjunto com a OpenEconomics, da Itália, única organização não americana envolvida na constituição da FFE até o momento. A empresa é especializada em avaliação de impacto, conformidade com financiamento público e modelagem econômica.