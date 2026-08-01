Capitão confia na torcida

Capitão do Americano, Andrézão destacou a importância de decidir o título da Segundona diante da torcida alvinegra.

"Em todos os jogos em casa, a torcida foi o nosso décimo segundo jogador. Nesse jogo decisivo, não será diferente, jogaremos juntos pelo título", compartilhou.

O zagueiro demonstrou confiança na grande final e destacou o comprometimento do elenco durante a campanha, que resultou na conquista da Taça Santos Dumont, primeira fase da competição.

"Nossa expectativa é a melhor e maior possível. Queremos colocar o Americano de volta à elite do campeonato carioca. O clube e essa torcida apaixonada merecem esse presente", concluiu o capitão.

Para ser campeão e subir com bola rolando, o Cano precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença.