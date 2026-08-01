Cano ou Gigante sobe

O último capítulo da Série A2 do Carioca será escrito hoje, no confronto entre Americano e Resende, o segundo da grande decisão. Com o acesso à primeira divisão do Estadual em jogo, as duas equipes se enfrentam com força máxima em busca da taça, no Aryzão, às 14h45. Em entrevista ao MEIA HORA, torcedores compartilham a ansiedade e as expectativas para a disputa pela taça.

No último sábado, o Gigante do Vale venceu por 1 a 0, no Estádio do Trabalhador. Com isso, só precisa do empate para ser campeão. Se o Cano ganhar por um gol de diferença, haverá disputa de pênaltis.

Embalado pela força da torcida, o Americano recebe o adversário em casa. Apesar do nervosismo, o torcedor alvinegro Wagner Lemos tem uma boa expectativa para o duelo: "Estamos com nervos à flor da pele, mas confiantes, pois o time vem apresentando um bom futebol desde o início". A equipe consolidou uma boa sequência na Segundona, com saldo de dez vitórias, dois empates e três derrotas.

Já o Resende só precisa segurar a vantagem da ida para realizar o sonho de retornar à elite. Torcedor do Gigante do Vale, Álvaro Marques sabe que não será moleza: "Não será um jogo fácil, mas é justamente em jogos assim que esse elenco nos faz acreditar que é possível transformar esse sonho em realidade".

Para acompanhar o time, Álvaro fará uma viagem de cerca de 434 quilômetros até Campos dos Goytacazes, confiante de que o esforço vai valer a pena. "Viajaremos esperançosos, com a confiança de que podemos fazer um grande jogo e retornar ao lugar que nunca deveríamos ter saído", concluiu.

O Resende chega ao último jogo da competição com uma campanha de sete vitórias, cinco empates e duas derrotas.

A final será transmitida pela TV Alerj e pela Cariocão TV.