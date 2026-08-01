SUPER-HERÓIS EM AÇÃO: HE-MAN X HULK

Os 'super-heróis' entram em cena no Maraca. Sem suas principais referências técnicas e de marcação, Vasco e Fluminense fazem hoje, às 17h30, o primeiro duelo das oitavas da Copa do Brasil apostando em quem pode decidir lá na frente. Suspenso, Thiago Mendes faz falta ao Cruz-Maltino. Do outro lado, o Flu segue sem Thiago Silva, lesionado. Assim, as esperanças recaem sobre Spinelli, o 'He-Man' da torcida vascaína, e Hulk, que ainda tenta mostrar toda a sua força com a camisa tricolor.

Os dois chegam pressionados. Artilheiro do Vasco ao lado de Thiago Mendes, com seis gols, Spinelli convive com um incômodo jejum em partidas disputadas no Rio de Janeiro. A última vez que balançou a rede em solo carioca foi justamente contra o Fluminense, na vitória por 3 a 2, de virada, no primeiro turno do Brasileirão. O argentino quer quebrar a escrita justamente no maior clássico da temporada.

O duelo também marca um reencontro à beira do campo. Hulk, atacante do Fluminense, e Pedro Emanuel, treinador do Vasco, foram companheiros no Porto, de Portugal, entre 2008 e 2009. O camisa 7 elogiou o treinador vascaíno, mas avisou que a amizade fica de lado durante os 180 minutos da decisão.

"Ele é um cara muito inteligente, muito sábio. Desejo sorte para ele, só não contra a gente (risos). Espero que a gente possa se classificar", afirmou Hulk ao ge.

Se o Spinelli tenta acabar com o jejum de frente para a torcida vascaína, Hulk busca convencer os tricolores. Em seis partidas pelo Time de Guerreiros, sendo duas amistosas, o atacante marcou apenas dois gols, ambos de pênalti, contra Bahia e Grêmio. Ainda sem ritmo de jogo ideal, perdeu uma chance no empate em 0 a 0 com o Bahia, chutando para fora cara a cara com o goleiro Ronaldo dentro da pequena área, e deixou o gramado sob vaias da torcida presente no Maracanã. Para aumentar a pressão, John Kennedy, xodó dos tricolores, voltou depois de uma suspensão de dois jogos por conta da expulsão contra o Bragantino. Com 14 gols, o Urso é o artilheiro do Tricolor das Laranjeiras na temporada.

O Fluminense também chega remendado na defesa. Além de Thiago Silva, o treinador argentino perdeu Freytes e Millán por lesão. Jemmes voltou a treinar, mas deve ficar apenas como opção no banco, obrigando o Zubeldía a apostar na pouco entrosada dupla formada por Igor Rabello e Ignácio. Se quiser largar na frente no mata-mata, o Tricolor terá que superar os problemas na zaga e impedir que o 'He-Man' vascaíno mostre sua força diante do Maraca lotado.

Colaborou GUILHERME DOMINGUES