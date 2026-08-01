Atlético-MG e Juventude iniciam disputa das oitavas da Copa do Brasil em busca de R$ 4 milhões

A Copa do Brasil está se afunilando e terá os jogos de ida das oitavas de final disputados neste final de semana. Uma das atrações do sábado será entre Atlético-MG e Juventude, que duelam às 19h30 na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). A competição retorna após dois meses e meio, já que a quinta fase terminou em 14 de maio.

O duelo de volta será disputado já na próxima terça-feira, às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O adversário da próxima fase será conhecido por sorteio. Quem avançar às quartas de final, garante mais R$ 4 milhões.

O Atlético-MG entrou apenas na quinta fase, disputada antes das oitavas de final e teve dificuldades. Ele venceu o Ceará em casa, por 2 a 1, sofreu o mesmo placar na volta, mas venceu nos pênaltis por 4 a 2. Com isso, já garantiu R$ 5 milhões e segue em busca de seu terceiro título - venceu em 2014 e 2021.

Desde o retorno após a Copa do Mundo, o Atlético jogou duas vezes pelo Brasileirão. Empatou por 1 a 1 com o Bahia, em casa, e venceu fora o líder Palmeiras por 2 a 1.

Para o mata-mata, o técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com o meia Mamady Cissé, expulso no último jogo da competição. Por outro lado, o meia Alan Franco volta após problemas particulares e o atacante Cuello, recuperado de edema na perna, foi liberado. Outra novidade pode ser Thiago Borbas, que foi regularizado, embora ainda não tenha treinado com o grupo.

Após superar o Palmeiras, Domínguez pediu para que o grupo acredite em si mesmo. "Acreditar no grupo, que depende de nós, não do rival. Vamos bem se jogarmos muito concentrados, com disciplina. Temos grandes jogadores também, que estão crescendo muito."

O Juventude entrou na competição na segunda fase, quando goleou o Guaporé-RO por 5 a 0. Depois teve dificuldade diante do Tuna Luso-PA, mas venceu os pênaltis por 4 a 1 após 1 a 1 no tempo normal.

Já na quinta fase, surpreendeu, ao eliminar o São Paulo. Mesmo perdendo o primeiro por 1 a 0, fez valer o mando de campo e venceu a volta por 3 a 1. Com o desempenho, já garantiu R$ 9,56 milhões. Os gaúchos ergueram a taça uma vez, em 1999, quando desbancaram o Botafogo.

A Série B do Brasileiro não parou durante a Copa do Mundo e o Juventude está muito bem, com seis vitórias nos últimos oito jogos. Assim, ocupa a vice-liderança com 35 pontos, na luta pelo retorno à elite.

O técnico Maurício Barbieri poderá contar com o atacante paraguaio Luís Amarilla, reforço que veio do Cerro Porteño. O volante Luis Mandaca, recuperado de lesão na coxa, é outra novidade da lista. O problema, porém, está na zaga, com os desfalques de Messias por lesão e de Rodrigo Sam, suspenso. Titi, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo devem formar um trio inédito nesta temporada.

Barbieri destacou a força do time ao disputar duas competições ao mesmo tempo. "Nesse momento, só duas equipes da Série B ainda estão na Copa do Brasil. Conquistamos esse direito, mas sem dúvida, cria desafios. Agora, com a equipe mais madura e completa, temos todas as condições para fazer um segundo semestre ainda melhor."

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X JUVENTUDE

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Preciado (Cuello) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

JUVENTUDE - Jandrei; Titi, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Aderlan (Raí Ramos), Lucas Mineiro, Raí Silva e Patrick Lanza; MP, Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).