Vasco e Fluminense fazem primeiro clássico no Maracanã pelas oitavas da Copa do Brasil

O Maracanã será palco de mais um clássico carioca neste sábado, desta vez pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vasco e Fluminense medem forças às 17h30, pelo jogo de ida, em um confronto que coloca frente a frente dois rivais tradicionais e que promete novamente muita emoção no estádio mais famoso do futebol brasileiro.

Os rivais já se enfrentaram 400 vezes na história, com vantagem cruzmaltina no retrospecto: são 158 vitórias do Vasco, contra 126 triunfos do Fluminense e 116 empates.

Além da rivalidade, o duelo coloca em jogo um dos principais objetivos da temporada. Considerada a competição mais rentável do calendário nacional, a Copa do Brasil oferece uma premiação milionária a cada fase avançada, aumentando ainda mais a importância de um bom resultado no primeiro encontro.

A decisão, porém, ficará para a próxima quarta-feira, quando os rivais voltam a se enfrentar no Maracanã, às 21h30, pelo duelo de volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.

O clássico também marca o reencontro de uma história recente e ainda forte na memória dos torcedores. Vascaínos e tricolores se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, em uma disputa marcada pelo equilíbrio.

Na ocasião, o time cruzmaltino, comandado por Fernando Diniz, venceu o jogo de ida por 2 a 1, mas viu o rival devolver o resultado no segundo confronto, vencendo por 1 a 0 e levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Vasco levou a melhor e garantiu sua classificação para a final, mas acabou derrotado pelo Corinthians na decisão. O Vasco chega ao clássico embalado por um resultado importante no meio de semana. Na última quarta-feira, venceu por 1 a 0 o Independiente Medellín-COL, em São Januário, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além da vaga, o triunfo teve um significado especial por representar a primeira vitória da equipe sob o comando do técnico Pedro Emanuel.

Do outro lado, o Fluminense chega ao clássico pressionado em busca de uma reação. Desde a retomada do calendário nacional após o período sem jogos por conta da Copa do Mundo, o time comandado por Luís Zubeldía ainda não conseguiu vencer. Foram três empates consecutivos, sendo o último deles um 0 a 0 diante do Bahia, na última quarta-feira, no Maracanã. Já são cinco jogos de jejum no Brasileirão, com quatro empates e uma derrota.

No Vasco, o lateral-esquerdo Cuiabano, reserva contra o Independiente, deve aparecer entre os titulares. Ele é cotado para assumir a vaga de Lucas Piton, que não teve boa atuação diante dos colombianos e foi substituído ao som de vaias.

O volante Cauan Barros volta a ficar à disposição após cumprir suspensão, mas a tendência é que Tchê Tchê siga entre os titulares ao lado de Thiago Mendes. O atacante Brenner, que entrou bem na última partida, pode ser novidade no lugar de Spinelli.

O zagueiro Robert Renan foi substituído com dores musculares contra os colombianos e não teve sua presença garantida. Caso não fique à disposição, Alan Saldivia desponta como favorito para preencher a lacuna.

Pedro Emanuel valorizou a postura vascaína nos últimos jogos, mas afirmou que planeja ver uma evolução ainda maior para os próximos compromissos da temporada. "Eu quero tornar essa posse de bola mais objetiva, e a transição ofensiva faz parte do jogo. Temos muitos jogadores com capacidade de levar a bola para a frente com espaço. Nestes dois últimos jogos, não foi tão possível, mas faz parte de um momento de jogo que nós também queremos aproveitar. Na transição defensiva, fomos fantásticos na recuperação contra o Independiente Medellín. O mérito é todo do grupo, que mereceu esta vitória e este carinho" disse o comandante.

No Fluminense, Luís Zubeldía encara problemas no setor defensivo. Thiago Silva e Freytes se machucaram no último jogo, enquanto Julián Millán já estava fora dos planos por veto dos médicos. A situação pode abrir espaço para Igor Rabello, que não disputava uma partida oficial desde fevereiro e voltou a entrar em campo no duelo contra o Bahia.

Rabello pode ganhar uma oportunidade formar a dupla de zaga com Ignácio. A boa novidade é que Jemmes está em processo de transição após período sem atuar por conta de uma lesão no adutor da coxa direita, mas deve ficar à disposição da comissão técnica. A tendência é que apareça no banco de reservas.

Zubeldía também conta com outros retornos importantes: o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o centroavante Rodrigo Castillo foram liberados pelo departamento médico, enquanto o também atacante John Kennedy está de volta após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro. Os outros dois devem aumentar as opções do setor ofensivo no banco.

Hulk é o favorito para seguir como referência do ataque. Alvo de vaias contra o Bahia, o veterano conta com a confiança de Zubeldía e ainda busca cair nas graças da torcida tricolor.

"Acredito que todos os jogadores, independentemente do nome, experiência, nível de habilidade ou capacidade, possam precisar de um período de adaptação. Estamos utilizando o Hulk com frequência para ele se adaptar da forma mais rápida possível. Acho que ele fez algumas coisas boas nas partidas em que foi utilizado e outras nem tanto. Isso é normal, por isso ele está aqui. É importante ele jogar para ganhar ritmo de jogo", explicou o técnico.

FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Alan Saldivia (Robert Renan) e Cuiabano; Tchê Tchê, Thiago Mendes e Ramon Rique; Nuno Moreira, Brenner e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Igor Rabello, Ignácio e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Hulk e Canobbio.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).