Neymar é arma por vitória e bom saldo contra o Remo na Copa do Brasil após homenagem no Santos

O Santos prestou uma linda homenagem para Neymar na quinta-feira. O astro ganhou um espaço exclusivo no Memorial das Conquistas do clube, no qual foi eternizado com um busto, ficando bastante emocionado. Feliz com o reconhecimento, o camisa 10 espera retribuir o carinho e o reconhecimento da diretoria com uma grande apresentação neste sábado, diante do Remo, às 21 horas, na Vila Belmiro, em jogo no qual as metas são ganhar e fazer saldo de gols para ter tranquilidade em Belém na volta das oitavas da Copa do Brasil.

Neymar ganhou descanso na primeira etapa diante do Universidad Central, da Venezuela, na terça-feira, pela Sul-Americana, e agora volta descansado para servir de bombeiro contra as apresentações ainda frustrantes e os resultados pouco animadores.

Em seu primeiro jogo após a Copa do Mundo, Neymar anotou duas vezes no empate decepcionante com a Chapecoense, por 2 a 2, na Vila Belmiro. O camisa 10 ganhou folga na Venezuela e somente entrou na etapa final nos duelos contra a fraca Universidad Central.

Embalado pela homenagem, na qual prometeu se dedicar ainda mais por alegria aos santistas, Neymar terá liberdade diante do Remo, atuando mais perto do gol, para ajudar o Santos a dar passo importante rumo às quartas da Copa do Brasil - a volta ocorre na terça-feira, no Mangueirão.

"O Santos é meu time do coração e sempre vai ser minha casa. Isso (homenagem) é um presente para mim, mas também para toda minha família, que é inteira santista. Sou muito feliz de fazer parte da história do time do meu coração e espero cada vez mais fazer nossos torcedores felizes de alguma forma", disse Neymar, após a surpresa da diretoria.

O técnico Cuca espera que essa empolgação do astro contagie o elenco na busca de resultados bons, sem sustos e, quem sabe, com baliza zero. O técnico ainda anda enfurecido com o setor defensivo pelos tantos gols sofridos - o time foi vazado nos últimos cinco jogos, levando oito gols.

Com esquema bastante ofensivo, com Barreal, Rolheiser, Neymar e Gabigol, Cuca espera que a grande criação de chances - foram 25 oportunidades na partida anterior - se transforme em mais gols. "Em termos de criação, estamos ótimo, mas o aproveitamento está pequeno", reconhece. Com Neymar, ele confia em melhora.

Mesmo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Santos já admitiu que não priorizará competições pelo sonho de taça na temporada, mas também por reforço financeiro ao caixa. As premiações por avanço nas Copas motiva o clube a não se dedicar apenas para escapar das ameaças de queda.

No Remo, Léo Condé não terá os "santistas" Zé Ivaldo e Patrick, emprestados pelo adversário, além do machucado Tchamba, e usará uma estratégia mais cautelosa, tentando levar a decisão aberta para casa, investindo apenas nos contragolpes com Yago Picachu, Alef Manga e Jajá.

Depois de derrubar o bom Bahia de Rogério Ceni na etapa anterior, o Remo chega confiante em surpreender mais um gigante do cenário nacional. Para isso, somar um bom resultado na Vila Belmiro se faz necessário - perdeu seus dois jogos após a Copa do Mundo como visitante, com 3 a 0 na casa do Corinthians e 2 a 1 para o Mirassol. Em casa, contudo, bateu o Vitória por 2 a 0, o que aumenta a esperança por vaga.

O desgate do grupo, porém, é motivo de alerta de Léo Condé, que não consegue treinar o time. "A primeira coisa que a gente tem que fazer é recuperar bem esses atletas. Eles estão tendo um desgaste grande não só do jogo, mas no deslocamento também. A diretoria tem se esforçado pela melhor logística. Agora é com a gente, através de vídeo vamos observar o adversário, pois temos pouco tempo de campo para treinar a equipe base. Nossa ideia é manter todos num bom ritmo de jogo", admitiu.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X REMO

SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Oliva, Gabriel Bontempo, Barreal e Rolheiser; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Picco, Zé Welison, Zé Ricardo e Yago Pikachu; Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.