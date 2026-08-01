Estevão marca, mas Richarlison garante vitória do Tottenham sobre o Chelsea em amistoso

Na manhã deste sábado (01), o Tottenham derrotou o Chelsea, por 2 a 1, em partida amistosa realizada na cidade de Sydney, na Austrália, e faturou o troféu Sydney Super Cup. Pelo lado do time de azul, o brasileiro Estêvão voltou a marcar após quatro meses, recuperado de lesão na coxa. No entanto, quem saiu mais feliz foi o centroavante Richarlison, que anotou no último lance e garantiu a vitória de sua equipe.

O primeiro gol da partida saiu dos pés do italiano Sandro Tonalli, aos 17 minutos do primeiro tempo. Recém-contratado pelo Tottenham, o meio-campista recebeu o passe de Manor Solomon e acertou um belo chute da entrada da área. Ele ainda contou com desvio na defesa para matar o goleiro do Chelsea no lance.

O empate saiu aos 41 minutos da etapa inicial, com o brasileiro Estevão. O inglês Jamie Gittens apareceu no lado esquerdo de ataque e fez um cruzamento preciso para o atacante, que cabeceou sem chances para o goleiro. O camisa 41 voltou a balançar as redes após quatro meses. Ele sofreu uma lesão na coxa direita, em abril, que o fez perder a Copa do Mundo.

Outro brasileiro que teve destaque no clássico desta manhã foi João Pedro, que causou a expulsão de Kevin Danso nos primeiros minutos do segundo tempo. O camisa 20 forçou o erro do zagueiro e foi derrubado quando sairia cara a cara com o goleiro. Após interromper uma chance clara de gol, o defensor austriaco recebeu o cartão vermelho.

Nos minutos finais do duelo, o Tottenham conseguiu chegar ao gol da vitória mesmo com um jogador a menos. Jamie Donley carregou a bola na entrada da área e chutou rasteiro. A bola carimbou a trave e ficou oferecida para Richarlison, que apenas empurrou para o fundo das redes e garantiu a vitória da equipe. Ele já tinha marcado no amistoso contra o Auckland FC, no dia 26 de julho.

O time de Richarlison retorna aos gramados no dia 8 de agosto, contra o Getafe, em nova partida amistosa. Antes da estreia oficial na temporada, o Tottenham ainda tem outro compromisso preparatório contra o Hoffenheim, no dia 16 de agosto. A equipe londrina começa a jornada na Premier League no dia 22, diante do Brentford, fora de casa.

Já o Chelsea tem mais compromissos de pré-temporada. O time de Xabi Alonso encara Juventus, Milan e Johor FC, respectivamente, nos próximos dias. O clube inicia oficialmente a trajetória 2026/27 no dia 24 de agosto, diante do Fulham, pela Premier League, também fora de casa.