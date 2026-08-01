Técnico do Tottenham não crava permanência de Richarlison: 'Às vezes diz que quer sair '

Após vitória sobre o Chelsea, em partida amistosa realizada na manhã deste sábado (01), o técnico Roberto De Zerbi falou sobre o futuro do atacante Richarlison no Tottenham e não cravou a permanência do brasileiro. O treinador admitiu que o centroavante pediu para deixar o clube.
"Não entendi bem porque às vezes ele diz que quer ficar, às vezes diz que quer sair. Não há problema nenhum. Ele é um cara adorável. Todos nós o conhecemos. Ele trabalha duro todos os dias com seriedade".
"Não é tão fácil encontrar outro atacante como o Richarlison, porque ele faz gols e sabe como fazer. O novo atacante, não temos essa certeza. Ele marcou 12 gols na última temporada e não foi por sorte, foi porque ele sabe como marcar gols".
Contratado pelo time londrino em julho de 2022, o centroavante não repetiu o mesmo sucesso da época de Everton. Na última temporada, apesar dos gols salvadores na fuga contra o rebaixamento, o camisa 9 sofreu com atuações abaixo da média e perdeu espaço na seleção brasileira, sendo ausência na Copa do Mundo.
O nome do brasileiro foi vinculado com a Juventus nos últimos meses e os ingleses estariam dispostos a liberar o atacante por valores entre 20 e 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 147 milhões). No entanto, a equipe de Turim fechou a contratação de Kolo Muani, do Paris Saint-Germain, por empréstimo, e não deve buscar outros centroavantes.
Cabe ressaltar que Richarlison colocou o atacante francês no banco de reservas na última temporada. Kolo Muani foi emprestado ao Tottenham e não teve bom rendimento, com apenas cinco gols em 41 partidas. O outro centroavante do time londrino, Dominic Solanke, sofreu com lesões e atuou em apenas 20 jogos, com seis gols anotados.