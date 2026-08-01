Denúncias de injúria racial e homofobia interrompem jogo do Paulista Sub-20

A Federação Paulista de Futebol (FPF) investiga casos de injúria racial e homofobia que teriam sido cometidos no jogo entre XV de Jaú e Ituano da última sexta-feira, 31, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Os fatos foram relatados tanto em campo, quando o árbitro Nelson Marques da Silva ativou o protocolo antirracismo, quanto nas arquibancadas do Estádio Zezinho Magalhães.

A partida foi paralisada por alguns minutos enquanto as autoridades técnicas apuravam o cenário, ocorrido enquanto a equipe rubro-negra se preparava para cobrar uma falta aos 49 minutos do segundo tempo. Após a interrupção, o jogo foi retomado e seguiu até cerca de 56 minutos, com uma série de confusões em campo.

Jogadores do Ituano reclamaram com o árbitro, que registrou na súmula que o atacante João Vitor disse ter sido chamado de "macaco" pelo zagueiro colombiano Eraso, do XV de Jaú. Ao ouvir as queixas, fez o sinal de 'X' do protocolo antirracista, para que o corpo técnico apure casos de injúria racial.

Em nota, a FPF repudiou o caso e confirmou que será devidamente apurado. "O protocolo do Tratado pela Diversidade e Contra a Intolerância no Futebol Paulista foi acionado pela equipe de arbitragem e as ocorrências foram devidamente registradas", comunicou a entidade em nota. O Ituano abrirá boletim de ocorrência.

"A FPF acompanhará a apuração dos fatos junto a todos os envolvidos e às autoridades competentes. A Federação reforça que não compactua com qualquer forma de racismo, homofobia, discriminação ou violência e seguirá trabalhando para que o futebol paulista seja um ambiente de respeito e inclusão", complementou.

Além do caso de injúria racial, o árbitro também relatou um episódio de homofobia que partiu da arquibancada contra um de seus auxiliares. "Um torcedor começou a proferir atos homofóbicos contra o assistente de número dois, Marcelo Zamian de Barros", anotou na súmula.

"O torcedor não foi identificado, pois quando foi solicitado sua identificação, o mesmo saiu correndo para fora do estádio", seguiu Nelson Marques da Silva. Não foi aberto boletim de ocorrência pelo auxiliar, mas em nota, o XV de Jaú afirmou que forneceu os dados do indivíduo à FPF. O Ituano também se manifestou, como conferido abaixo.