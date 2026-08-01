Welbeck chega ao Chelsea para ajudar jovens, como Estêvão e João Pedro: 'Tenho conselhos a dar'

Recheado de grandes jogadores jovens do meio para a frente, caso dos brasileiros Estêvão e João Pedro, do ucraniano Mudryk, dos ingleses Gittens e Dilap, do bissau-guineense Quenda, e do holandês Emegha, o Chelsea surpreendeu neste sábado ao anunciar a chegada do veterano Danny Welbeck, de 35 anos. O reforço admitiu que aprendeu muito na carreira observando os mais velhos e agora quer servir de "orientador" à garotada.

"O Chelsea tem o pazer de anunciar a contratação de Danny Welbeck, proveniente do Brighton & Love Albion, da Premier League. O atacante, que já representou a Inglaterra 42 vezes, assinou contrato até 2028 e se juntará ao elenco de Xabi Alonso durante nossa turnê de pré-temporada", oficializou o Chelsea.

O reforço conheceu as estruturas do clube e admitiu que pode ser muito útil e agir como um "segundo treinador" dentro de campo ou mesmo na reserva, passando todo o seu aprendizado da longa carreira que começou aos 18 anos no Manchester United.

"Estou chegando à reta final da minha carreira, mas continuo tão ambicioso e apaixonado como sempre, pronto para me dedicar completamente a este próximo capítulo. Obviamente, com a idade vem a experiência, e eu tenho uma experiência inestimável. Estou na Premier League há muito, muito tempo e joguei em alguns grandes clubes. Com tudo o que vivi durante minha carreira como jogador da Premier League, aprendi muito", ressaltou o reforço, que falou sobre atuar al lado da garotada.

"Isso me deu uma perspectiva muito positiva sobre o que posso fazer para ajudar, não só a mim mesmo, mas também às pessoas ao meu redor. Vi muita coisa, então sempre tenho muitos conselhos para dar aos jogadores mais jovens que querem absorver esse conhecimento. E é incrível estar nessa posição", declarou.

Na visão de Welbeck, aceitar o conselho dos mais velhos é vital para quem sonha em brilhar na carreira. "Cresci rodeado de vencedores, havia grandes personalidades ao meu redor", lembrou, garantindo que não deixou nenhuma dica para trás.

"Quando era mais novo, observava meus colegas de equipe para ver como se preparavam para os treinos, como descansavam, como relaxavam, o que comiam e muito mais. Tudo isso influencia. É um pequeno efeito cumulativo, e isso me serviu de exemplo, então sempre tive padrões elevados", destacou.

"Eu realmente acredito que, se você continuar fazendo as pequenas coisas direito, com o tempo isso se torna algo enorme, e não vou mudar isso de forma alguma. Quero manter esses altos padrões."