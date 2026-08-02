Boca Juniors leva toco de Castillo

O Boca Juniors (ARG) tentou atravessar o caminho do Fluminense, mas levou um belo 'chega pra lá'. O gigante argentino consultou a situação de Rodrigo Castillo, mas ouviu que o atacante não pensa em deixar o Time de Guerreiros agora. A informação é do jornalista Tati Civiello, da TyC Sports.

Contratação mais cara da história do Tricolor, comprado por R$ 51,7 milhões, Castillo desembarcou no Rio de Janeiro em março depois de brilhar pelo Lanús (ARG). Só que, até agora, ainda não conseguiu mostrar todo o futebol que fez o Flu abrir os cofres.

A missão não é das mais fáceis. Castillo disputa posição com Hulk, John Kennedy e Germán Cano. O 'Urso' vive grande fase e é o artilheiro da temporada.

Mesmo sem espaço, o atleta continua com moral em Laranjeiras. A diretoria acredita que ele ainda está em fase de adaptação ao Brasil e aposta que terá mais oportunidades na temporada.