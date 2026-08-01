Ryan Francisco marca dois gols em amistoso e amplia opções de Dorival no ataque do São Paulo

O São Paulo encerrou neste sábado mais uma semana de preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro com vitória por 4 a 0 sobre o Ituano em jogo-treino realizado na Barra Funda. O grande destaque da atividade foi o atacante Ryan Francisco, autor de dois gols e cada vez mais próximo de ganhar espaço entre as opções ofensivas do técnico Dorival Júnior.

Além do jovem de 19 anos, André Silva e Gustavo Santana também balançaram as redes na atividade, disputada em dois tempos de 45 minutos. O treinador aproveitou o compromisso para rodar o elenco, observar variações táticas e dar minutos a diferentes jogadores antes do duelo contra o Grêmio, marcado para o próximo sábado, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Considerado uma das promessas de Cotia, Ryan ficou vários meses afastado após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco do joelho esquerdo durante um treinamento, lesão grave que exigiu cirurgia e um longo processo de recuperação.

Recuperado, ele volta a aparecer como alternativa para o setor ofensivo justamente em um momento em que Dorival busca ampliar as opções do elenco para a reta final da temporada. A tendência é que o atacante volte a ser relacionado com mais frequência nas próximas rodadas.

Antes do amistoso, os jogadores com maior minutagem nas partidas recentes realizaram um treinamento específico ao lado de atletas das categorias de base. A programação incluiu exercícios físicos, trabalhos de velocidade, confrontos em espaços reduzidos e atividades voltadas às movimentações ofensivas.

Eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo concentra boa parte das atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, e tenta embalar para se aproximar da parte de cima da tabela na sequência da competição.