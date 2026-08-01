Vitória 'provoca' Palmeiras e diz que denúncia contra Maurício expõe erro da arbitragem

O Vitória se pronunciou oficialmente neste sábado sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o meia Maurício, do Palmeiras, e afirmou que a medida confirma o entendimento do clube de que houve erro da arbitragem no lance envolvendo o zagueiro Cacá, durante a vitória alviverde por 4 a 0, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Em nota, o clube baiano parabenizou a Procuradoria do STJD pela decisão de denunciar o jogador palmeirense e sustentou que o episódio evidencia uma falha da equipe de arbitragem. Para a diretoria rubro-negra, a advertência com cartão amarelo aplicada pelo árbitro Alex Gomes Stefano, sem intervenção do VAR, contrariou os critérios técnicos previstos para esse tipo de lance.

"A denúncia apresentada pelo órgão evidencia o grave equívoco cometido pela equipe de arbitragem da partida. A decisão do árbitro de campo, somada à omissão do árbitro de vídeo, que sequer recomendou a revisão do lance, afronta os critérios técnicos estabelecidos para a condução do jogo e compromete a credibilidade da arbitragem brasileira", afirmou o Vitória.

O clube também afirmou que o lance provocou indignação entre atletas, dirigentes e torcedores, além de pessoas que, segundo a nota, defendem a integridade das competições e a correta aplicação das regras do futebol.

O Vitória informou ainda que participará do julgamento marcado para a próxima terça-feira, quando pretende defender seus interesses no processo. Além da punição a Maurício, a diretoria espera que as denúncias apresentadas contra jogadores do clube, o presidente Fábio Mota e a própria instituição sejam julgadas improcedentes diante do posicionamento adotado pela Procuradoria.

O caso aumentou a tensão entre os clubes após o Palmeiras divulgar, na sexta-feira, uma nota oficial criticando a denúncia contra Maurício. O clube paulista classificou a iniciativa como "incompreensível", afirmou que a decisão da arbitragem de aplicar apenas cartão amarelo deveria ser respeitada e acusou o STJD de adotar critérios distintos em lances semelhantes envolvendo atletas de outras equipes.

Maurício foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta e prevê suspensão de um a seis jogos. O julgamento ocorrerá na próxima terça-feira e também analisará os casos do zagueiro Cacá, do lateral Luan Cândido, do presidente Fábio Mota e do próprio Vitória, todos denunciados em decorrência dos acontecimentos da partida disputada no Barradão.