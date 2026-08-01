Vasco e Fluminense ficam no empate sem gols pelas oitavas da Copa do Brasil

Vasco e Fluminense fizeram um clássico disputado, mas ficaram no 0 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, neste sábado (1º), no Maracanã. O Tricolor criou mais oportunidades e esteve perto de balançar a rede, só que parou nas boas defesas de Léo Jardim. Do outro lado, Tchê Tchê protagonizou a melhor chance do Cruz-Maltino, em cabeçada para fora.
A partida de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), também no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
A partida de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), também no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
O jogo
Os primeiros minutos foram bem disputados, com maior posse do Vasco. Quem chegou antes, porém, foi o Fluminense. John Kennedy bateu para Léo Jardim defender. A tônica do clássico seguiu a mesma: apesar de manter a bola, o Cruz-Maltino não conseguiu assustar.
Do outro lado, o Tricolor levou perigo com Savarino, que limpou a marcação e chutou para mais uma defesa do goleiro. Em contra-ataque rápido, John Kennedy achou Canobbio cara a cara. O uruguaio invadiu a área e finalizou rasteiro, para fora.
No fim da etapa inicial, ele retribuiu e deixou John Kennedy de frente para o arqueiro, que pegou novamente. A arbitragem assinalou impedimento do atacante, mas o lance era bem ajustado. Enquanto isso, na meta oposta, Fábio nem sequer precisou trabalhar.
Do outro lado, o Tricolor levou perigo com Savarino, que limpou a marcação e chutou para mais uma defesa do goleiro. Em contra-ataque rápido, John Kennedy achou Canobbio cara a cara. O uruguaio invadiu a área e finalizou rasteiro, para fora.
No fim da etapa inicial, ele retribuiu e deixou John Kennedy de frente para o arqueiro, que pegou novamente. A arbitragem assinalou impedimento do atacante, mas o lance era bem ajustado. Enquanto isso, na meta oposta, Fábio nem sequer precisou trabalhar.
Na volta do intervalo, Paulo Henrique arriscou de longe, fraco, e Fábio segurou. Em seguida, Canobbio tabelou com John Kennedy e dominou dentro da área, mas errou o alvo. Pouco depois, o Fluminense quase abriu o placar. Lucho Acosta tocou para John Kennedy, que driblou Cuesta e chutou pra outra boa participação de Léo Jardim.
O Vasco perdeu uma grande oportunidade com Tchê Tchê. O meio-campista recebeu cruzamento de Paulo Henrique, subiu sozinho e cabeceou para fora. Desde então, a partida esfriou e nenhum dos dois times criou chances claras de balançar a rede. Os técnicos ainda mexeram para tentar buscar a vitória, mas ninguém conseguiu tirar o zero do placar.
Vasco 0x0 Fluminense
Data e hora: 01/08/2026, às 17h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Gols: -
Cartões amarelos: Andrés Gómez (VAS); Lucho Acosta, Canobbio e Hércules (FLU).
Cartões vermelhos: -
Cartões amarelos: Andrés Gómez (VAS); Lucho Acosta, Canobbio e Hércules (FLU).
Cartões vermelhos: -
VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair (Barros), Tchê Tchê e Ramon Rique (Rojas); Adson (Nuno Moreira), Andrés Gómez (Puma Rodríguez) e David (Spinelli).
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair (Barros), Tchê Tchê e Ramon Rique (Rojas); Adson (Nuno Moreira), Andrés Gómez (Puma Rodríguez) e David (Spinelli).
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Nonato); Savarino (Soteldo), Canobbio (Kevin Serna) e John Kennedy (Hulk).
Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Nonato); Savarino (Soteldo), Canobbio (Kevin Serna) e John Kennedy (Hulk).