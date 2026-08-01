Pentacampeão, Kléberson passa por cateterismo após sentir dores no peito nos EUA

O ex-volante Kléberson, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, voltou a sentir dores no peito e precisou ser atendido em um hospital de Orlando, nos Estados Unidos, onde mora. O próprio ex-jogador revelou a situação neste sábado, por meio das redes sociais.

Segundo Kléberson, ele procurou o UCF Lake Nona Hospital após o retorno para casa e foi submetido a um cateterismo. O exame, porém, não apontou obstruções nas artérias do coração, e o ex-atleta já recebeu alta.

Na publicação, o ex-jogador tranquilizou os torcedores e afirmou que segue em recuperação ao lado da família. "Voltei a sentir dores no peito e procurei a emergência do UCF Lake Nona Hospital. Fui submetido a um cateterismo que, graças a Deus, não identificou obstruções nas artérias do coração. Já estou em casa com a minha família, sigo em acompanhamento médico e agora muito mais tranquilo."

O novo episódio acontece poucas semanas depois de Kléberson passar por avaliações médicas no Brasil após também apresentar dores na região do peito. Desde então, ele vinha realizando acompanhamento especializado.

Revelado pelo Athletico, Kléberson foi um dos destaques da conquista do Campeonato Brasileiro de 2001 antes de integrar a campanha do pentacampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Na final contra a Alemanha, deu a assistência para um dos gols de Ronaldo.

Além do clube paranaense, o ex-volante também defendeu equipes como Manchester United, Besiktas, Flamengo e Bahia. Aposentado desde 2016, iniciou a carreira como treinador e, neste ano, conquistou o Troféu Inconfidência no comando do North, de Minas Gerais.