Ex-maratonista olímpico Daniel Nascimento é encontrado em São Paulo após 44 dias desaparecido

O ex-maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento, de 28 anos, foi localizado com vida neste sábado, encerrando 44 dias de buscas após o desaparecimento registrado em junho. O atleta foi encontrado na região do Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo, e reencontrou a família poucas horas depois.

De acordo com informações das autoridades, Daniel foi reconhecido por um homem que havia visto publicações sobre o desaparecimento. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada, confirmou a identidade do ex-atleta e o encaminhou ao 30º Distrito Policial, no Tatuapé, onde familiares seguiram para o reencontro.

Segundo a polícia, Daniel estava consciente, sem sinais aparentes de ferimentos e afirmou que havia deixado a casa da família por questões pessoais. Até o momento, não há indícios de que ele tenha sido vítima de algum crime durante o período em que permaneceu desaparecido.

Daniel não era visto desde 19 de junho, quando deixou a residência da família em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo. Desde então, parentes e amigos promoveram campanhas nas redes sociais e mobilizaram buscas na tentativa de obter informações sobre seu paradeiro.

O ex-atleta representou o Brasil na maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio e chegou a figurar entre os principais nomes da modalidade no país, além de estabelecer o recorde sul-americano da prova. Em 2024, porém, recebeu suspensão por doping e se afastou das competições.

Após deixar o atletismo, Daniel voltou a morar com os pais. Em entrevistas durante o período de desaparecimento, a família relatou que ele enfrentava dificuldades relacionadas à saúde mental desde o afastamento do esporte e vinha sendo acompanhado pelos familiares.