Atacante do São Paulo sofre acidente de carro e é levado ao hospital com lesão no maxilar

O atacante Lucca, de 19 anos, passou por um grande susto na tarde deste sábado após se envolver em um acidente de carro quando retornava para casa, em São Paulo. O jogador perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Apesar da gravidade da ocorrência, o atleta está consciente e recebe atendimento médico.

Com o impacto, o airbag foi acionado e atingiu o rosto do atacante, provocando uma lesão na região do maxilar. Lucca foi encaminhado a um hospital da capital paulista, onde realizou exames para avaliar a extensão do ferimento.

A equipe médica ainda aguarda os resultados dos exames para confirmar o diagnóstico e definir o tratamento. A suspeita inicial é de uma fratura no maxilar, possibilidade que poderá ser confirmada após a conclusão da avaliação clínica. O jogador permanece sob observação.

Segundo pessoas próximas ao atleta, Lucca estava sozinho no veículo e o acidente aconteceu quando ele já havia deixado o Centro de Treinamento da Barra Funda, após participar normalmente das atividades do São Paulo na manhã deste sábado. As circunstâncias da perda de controle do automóvel ainda não foram esclarecidas.

Promovido ao elenco principal na última temporada, Lucca soma 16 partidas pelo time profissional em 2026. Sem atuar pela equipe principal desde o fim de maio, o atacante vinha sendo utilizado nas competições da categoria sub-20 enquanto seguia seu processo de desenvolvimento.