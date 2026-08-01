STJD concede efeito suspensivo, e Victor Gabriel fica liberado para voltar a jogar pelo Inter

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu, neste sábado, efeito suspensivo parcial ao zagueiro Victor Gabriel, do Internacional. Com a decisão, o defensor está novamente apto a atuar enquanto aguarda o julgamento do recurso apresentado pelo clube contra a punição aplicada pela 6ª Comissão Disciplinar.

O benefício foi concedido pelo auditor Maxwell Vieira e suspende a parte da pena que excede dois jogos ou 15 dias de afastamento, período já cumprido pelo atleta. Assim, Victor Gabriel recupera as condições de jogo até que o caso seja analisado pelo Tribunal Pleno do STJD, ainda sem data definida.

Na decisão, o auditor destacou que a defesa do Internacional pede a revisão da punição, alegando que o zagueiro é réu primário na Justiça Desportiva, não teve intenção de provocar a lesão e que existem precedentes semelhantes julgados pelo tribunal com penas inferiores.

Victor Gabriel foi punido após a entrada em Gabriel Pec durante a partida entre Internacional e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O lance resultou na expulsão do defensor e provocou uma grave lesão no atacante da equipe mineira.

Inicialmente, o jogador recebeu suspensão de seis partidas, além da aplicação da penalidade prevista no artigo 254, §3º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que determina o afastamento do atleta até que o jogador lesionado esteja apto a retornar aos treinamentos, limitado ao período máximo de 180 dias.

Com o efeito suspensivo, o técnico Paulo Pezzolano passa a ter Victor Gabriel como opção para a partida deste domingo, diante do Corinthians, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.