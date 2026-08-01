Bontempo concorda com vaias de santistas na Vila: 'A gente cria e não faz. Saímos p... também'

O empate sem gols do Santos diante do Remo na Vila Belmiro acabou com vaias e tímidas cobranças da torcida após ao apito final. A equipe não cumpriu a meta de abrir vantagem nas oitavas da Copa do Brasil e ouviu coro de "time sem vergonha." O meio-campista Gabriel Bontempo, prata da casa e torcedor santista, engrossou o coro das arquibancadas e não escondeu a revolta.

"A gente sai revoltado, era um jogo para ter ganho. Não sei o que acontece, a gente consegue criar para ganhar mas não conclui em gol. Saímos p... também", afirmou o volante, indignado pelas duas bolas nos travessão e o gol anulado.

O duelo de volta ocorre terça-feira em Belém e nada de desespero no clube. Na rodada passada o time conseguiu sair vitorioso na casa do Coritiba, por 2 a 0, com um gol de Bontempo e outro de Adônis Frías, que deve substituir Lucas Veríssimo em Belém.

"Agora é concentração total para chegar lá e buscar a classificação", prega o volante, confiante. O Santos jamais perdeu na história para o Remo, com nove vitórias e agora dois empates com o 0 a 0 deste sábado.

Pela Copa do Brasil, os times se enfrentaram na segunda fase de 2010, quando Neymar arrasou com dois gols e duas assistências para o centroavante André na goleada por 4 a 0, a maior do confronto. Será o terceiro encontro do ano - fez 2 a 0 na Vila pelo Brasileirão.

O técnico Cuca dificilmente terá o zagueiro Lucas Veríssimo, que deixou o campo neste sábado com uma lesão muscular sofrida já na reta final da partida. Gabriel Menino - não começou após acusar dores - deve voltar à ala direita após Igor Vinícius também acusar problema muscular.