Robson Conceição perde para norte-americano e não conquista o 2º título mundial no boxe

O brasileiro Robson Conceição foi derrotado, neste sábado, em Las Vegas, Estados Unidos, na disputa pelo título mundial dos pesos leves, versão Federação Internacional de Boxe. Ele perdeu para o norte-americano Raymond Muratalla, por pontos, após 12 assaltos. Os três jurados foram unânimes e apontaram 118 a 110 e 119 a 109 (duas vezes).

Campeão olímpico na Rio-2016, Robson, de 37 anos, tentava o segundo porque foi campeão dos superpenas em 2024, quando derrotou o também norte-americano O'Shaquie Foster.

Robson não repete o feito de Eder Jofre e Popó, que também ganharam títulos em duas categorias. Eder foi campeão dos galos (1960 a 1965) e dos penas (1973), enquanto Popó ganhou o cinturão dos superpenas (1999 a 2004) e dos leves (2006).

Robson tem um cartel de 21 vitórias, quatro derrotas e um empate. Em duelos por título, o brasileiro perdeu para o mexicano Oscar Valdez e para o norte-americano Shakur Stevensson, além de empatar com o também mexicano Emmanuel Navarrete. O baiano ainda ganhou e perdeu do americano O'Shaquie Foster. E agora foi derrotado por Muratalla.

O americano Muratalla, de 29 anos, continua invicto na carreira profissional. Ele soma 25 vitórias, sendo 17 por nocaute.

Robson começou a luta muito tímido e deixou a iniciativa para o adversário, que atacou a linha de cintura. O brasileiro passou a soltar a esquerda no terceiro assalto, mas o americano aumentou o ritmo e conectou bons golpes.

A partir do quarto assalto Muratalla tentou encurralar Robson e acertou bons golpes. O brasileiro se movimentou mais no quinto assalto, mas pouco produziu no ataque.

Com o domínio da luta, Muratalla administrou a vantagem, sem se expor. Robson até tentou trocar golpes, mas não teve força no punhos para balançar o rival, que mesmo assim terminou o combate com um inchaço abaixo do olho esquerdo.