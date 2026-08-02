Grêmio pega o Mirassol nas oitavas da Copa do Brasil para 'virar chave' na temporada

Além de disputarem ponto a ponto contra o Z-4 no Brasileirão, Mirassol e Grêmio duelam nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida será disputado neste domingo, às 18h, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).

O duelo de volta será disputado já na próxima quarta-feira, às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O adversário da próxima fase será conhecido por sorteio. Quem avançar às quartas de final, garante mais R$ 4 milhões. A competição retorna após dois meses e meio, já que a quinta fase terminou em 14 de maio.

O Grêmio entrou na quinta fase, disputada antes das oitavas, e eliminou o Confiança-SE com facilidade, ao vencer por 2 a 0 e 3 a 0. Com isso, já garantiu R$ 5 milhões e segue em busca de seu sexto título. Segundo maior campeão, venceu em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016, ficando atrás apenas do Cruzeiro, com seis títulos.

O time gaúcho não está bem no Brasileirão, abrindo a zona de rebaixamento, em 17º, com 22 pontos. Além disso, está há seis jogos sem vencer na temporada, sendo quatro derrotas, duas delas contra o Bolívar-BOL, o que custou a eliminação da Copa Sul-Americana, na quinta-feira.

O técnico Luís Castro, bancado pela diretoria, deve fazer várias mudanças, três delas já esperadas. O goleiro Weverton deve retornar, assim como o atacante Carlos Vinícius, que estava suspenso. O zagueiro Kannemann está suspenso e deve ser substituído por Wagner Leonardo, embora Luis Eduardo também seja opção.

Leo Pérez e Villasanti podem entrar nas vagas de Noriega e Dodi no meio-campo. Diego Caito também pode ganhar chance na vaga de Pavón na lateral-direita.

Luís Castro lamentou a eliminação, assumiu a culpa no lugar dos jogadores e reforçou a prioridade do clube. "Temos agora uma Copa do Brasil, com dois jogos que temos a certeza que são muito importantes para a dimensão do Grêmio. Queríamos continuar na Sul-Americana, mas sabemos da nossa prioridade: Brasileirão e Copa do Brasil."

O Mirassol também entrou na quinta fase, em duelo complicado com o Red Bull Bragantino. Após empatar fora por 1 a 1, venceu a volta por 2 a 1 e avançou, garantindo R$ 5 milhões pelo desempenho até agora. Esta é apenas a sua terceira participação na história.

Com 23 pontos, o Mirassol tem pontuação parecida com a do Grêmio e ocupa o 14º lugar no Brasileirão. Entretanto, o momento é completamente diferente, pois o time paulista está em plena recuperação. Está há três jogos invicto na temporada, com duas vitórias. Jogando em casa, são sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos, retrospecto que reforça a confiança.

A prioridade do Mirassol é o Brasileirão, mas como terá dois jogos seguidos da Copa do Brasil, Guanaes deve mandar a campo o que tem de melhor. Em relação ao time que venceu o Remo por 2 a 1, a mudança vai acontecer no gol. Walter estava suspenso e foi substituído por Thomazella, que deve retornar à reserva.

Após sair do Z-4, Guanaes elogiou o time após a pausa da Copa do Mundo. "Acredito que, nessa retomada pós-Copa, a gente vem encontrando um ótimo caminho, principalmente em relação ao comprometimento com o Mirassol e com as ideias de jogo."

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X GRÊMIO

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Japa e Eduardo; Gustavo Mosquito, Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Nardoni, Leo Pérez e Villasanti; Tetê, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).