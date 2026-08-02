Palmeiras busca manter ritmo e mira meta orçamentária na Copa do Brasil

O Palmeiras inicia a busca por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil neste domingo, quando recebe o Fortaleza, no Nubank Parque, às 16h (de Brasília). Líder com folga no Campeonato Brasileiro, a equipe não quer tirar o pé ao "migrar" de competição.

O time voltou da parada da Copa do Mundo com uma vitória para o Coritiba, seguida por derrota para o Atlético-MG. A goleada sobre o Vitória, ainda que com polêmicas sobre arbitragem, restabeleceu o equilíbrio.

"Para mim e para o clube, o Palmeiras, em todas as competições, entra para competir e ganhar", garantiu o técnico Abel Ferreira, após a partida em Salvador.

Gustavo Gómez será desfalque. O zagueiro passou por exames e teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Emiliano Martínez é opção para formar a trinca defensiva, como foi contra o Atlético-MG.

Por outro lado, Abel ganhará um reforço. Depois de ficar fora do jogo contra o Vitória por um entorse no tornozelo, o atacante Paulinho voltou a treinar normalmente. O camisa 10 deve ficar à disposição neste domingo.

Outra peça importante já voltou. Allan estava suspenso nos jogos contra Coritiba e Atlético-MG e voltou diante do Vitória. Com a escalação de três zagueiros, o camisa 40 aparece como um ala na direita.

"Foi um tempo que eu precisei também para me adaptar à nova posição que o Abel me colocou. Particularmente, eu gosto bastante de jogar pelo lado direito. Acho que essa formação de três zagueiros vai me ajudar bastante", afirmou o jogador.

No ataque, resta dúvida. Flaco López e Vitor Roque voltaram a jogar juntos na última partida após quatro meses. Ambos saíram do banco para entrar contra o Vitória. Iniciar o jogo com a dupla pode significar tanto uma mexida na linha defensiva quanto no meio de campo.

A vaga nas quartas de final da Copa do Brasil paga R$ 4 milhões. Caso o Palmeiras avance, o clube, que já faturou R$ 5 milhões nesta edição do torneio, atingirá a meta orçamentária na competição.

DE VOLTA AO BRASIL

O Fortaleza terá a estreia do técnico Paulo Autuori, que substitui Thiago Carpini. O antigo treinador foi demitido pela direção da SAF. Ele havia conquistado o Campeonato Cearense invicto, o vice-campeonato na Copa do Nordeste e deixou a equipe no G-6 da Série B.

"Já tinha tomado uma decisão como treinador no Brasil... vislumbrava poucas oportunidades em instituições com ideias que eu realmente acredito. Tive o prazer de trabalhar duas vezes com o Pedro Martins (CEO do Fortaleza). Sei perfeitamente do que ele é como ser humano, como pessoa, a seriedade, o rigor. Há uma convergência grande de ideias", justificou Autuori, que havia dito que não voltaria a treinar no País.

O duelo é uma reedição das oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. Naquele ano, os palmeirenses também abriram a disputa em casa, com vitória por 3 a 0. A derrota por 1 a 0 na capital cearense não foi problema para a classificação.

Desde 2019, quando o time cearense voltou à Série A, as equipes se enfrentaram 16 vezes, com cinco vitórias do Fortaleza e oito do Palmeiras. O cenário de 2026 é bem diferente. Além de o time cearense estar na segunda divisão, atravessa uma crise financeira. A dívida é estimada em R$ 300 milhões. O clube chegou a vender o mando de campo da partida de volta e vai ""receber" o Palmeiras na Arena Pantanal por R$ 2,2 milhões.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FORTALEZA

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio (Vitor Roque), Jhon Arias e Piquerez; Flaco López (Ramón Sosa). Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA - João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes; Lucas Sasha e Ronald; Vitinho, Rodriguinho e Luiz Fernando; Juan Miritello. Técnico: Paulo Autuori.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 16h (de Brasília).

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo.