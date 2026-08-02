Cruzeiro vai até Chapecó para confirmar favoritismo nas quartas da Copa do Brasil

Embalado pelo bom momento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tenta confirmar o favoritismo diante da Chapecoense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece neste domingo, às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó. A volta vai acontecer na próxima quarta-feira, no Mineirão. Em caso de empate no placar agregado, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.

O Cruzeiro garantiu presença nas oitavas de final após eliminar o Goiás, enquanto a Chapecoense protagonizou uma das maiores surpresas da fase anterior ao despachar o Botafogo. Agora, o clube catarinense tenta repetir o feito diante de outro adversário da Série A.

O Cruzeiro chega em alta. A equipe comandada por Artur Jorge venceu o Coritiba por 1 a 0 na quinta-feira pelo Brasileirão e ampliou a sequência positiva na temporada. Com 30 pontos está em sétimo lugar e planeja uma vaga para a próxima Libertadores.

Fora isso, a diretoria planeja ir longe e brigar por títulos na Copa do Brasil e também na atual Libertadores. No dia 12 de agosto inicia as oitavas de final diante do Flamengo, com primeiro jogo marcado para Belo Horizonte (MG). O segundo vai acontecer no Rio, dia 19.

A tendência é de que o treinador mantenha a base da equipe que iniciou o último compromisso, apostando na boa fase do elenco para construir vantagem fora de casa.

O técnico português também terá baixas importantes. Sinisterra, Néiser Villarreal, Kauã Prates, Cássio e Gabriel Pec seguem em recuperação de lesões e não viajaram para Chapecó.

"Respeitamos muito a Chapecoense e sabemos das dificuldades de jogar na Arena Condá. É uma competição diferente, decidida em detalhes, e precisamos fazer um jogo consistente para levar um bom resultado para Belo Horizonte", destacou Artur Jorge.

Apesar da classificação na Copa do Brasil, a situação da Chape no Brasileirão é delicada. A equipe ocupa a lanterna da competição, com apenas dez pontos, e já vê a permanência na elite como uma missão cada vez mais complicada. Por isso, o torneio nacional ganhou ainda mais importância para o clube.

Sem compromissos no meio de semana, o técnico Rafael Lacerda teve mais tempo para preparar a equipe e não deve promover mudanças significativas em relação ao time que empatou por 2 a 2 com o Santos na última rodada do Brasileirão.

O treinador, no entanto, segue com uma longa lista de desfalques: Anderson, João Paulo, Rafael Carvalheira, Robert Santos, Victor Caetano e Maurício Garcez permanecem entregues ao departamento médico.

"Sabemos da força do Cruzeiro, mas também confiamos no que estamos construindo. Em jogos de mata-mata, concentração, intensidade e competitividade fazem a diferença. Precisamos aproveitar o fator casa para levar a decisão em aberto para Minas Gerais", afirmou Rafael Lacerda.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X CRUZEIRO

CHAPECOENSE - Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, David e Max; Ênio, Kevin Ramírez e Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.

CRUZEIRO - Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge e Felipe Morais. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).