Corinthians visita o Inter pela Copa do Brasil com desfalques importantes e à espera de Memphis

Atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians entra em campo pelas oitavas de final da competição neste domingo. O time paulista encara o Internacional, às 19h30, no Beira-Rio, pelo confronto de ida. A volta será na quinta-feira na Neo Química Arena. A equipe paulista joga em Porto Alegre com desfalques importantes e ainda no aguardo da renovação de Memphis Depay para reforçar o time na busca pelo bicampeonato do mata-mata nacional.

O empate sem gols com o Athletico Paranaense no meio de semana, pelo Brasileirão, não foi ruim somente por causa do tropeço em casa, mas também pela perda de três jogadores por lesão. Rodrigo Garro sofreu um trauma no pé direito, Yuri Alberto sentiu lesão muscular na parte posterior da coxa direita e Zakaria Labyad teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco do joelho esquerdo. Os dois primeiros já iniciaram tratamento com fisioterapia, enquanto o marroquino passará por cirurgia e só retorna em 2027.

Além das baixas no setor ofensivo e de criação, o técnico Fernando Diniz aguarda pelo retorno de Memphis Depay. O atacante ainda negocia a renovação de contrato com a diretoria e não retornou ao Brasil após o período de férias na Espanha concedido depois da participação do jogador com a seleção da Holanda na Copa do Mundo. A diretoria corintiana chegou a um denominador comum com o atleta de 32 anos e aguarda questões burocráticas para finalizar a renovação até 2028.

Cabe ressaltar que o clube está punido com transfer ban da Fifa por atrasos no pagamento da compra do meia Charles e ainda não se avançou por reforços na atual janela de transferências. A punição que impede o registro de novos jogadores somada às lesões recentes deram peso à renovação de Memphis, uma vez que a diretoria teme o enfraquecimento do elenco para os desafios da temporada.

Não é à toa que Diniz poupou a maioria dos jogadores considerados titulares contra o Athletico para ter uma equipe na ponta dos cascos contra o Inter. O treinador ainda busca dar ritmo de jogo aos atletas à despeito das lesões. "A gente está reiniciando quase que uma nova temporada. A gente ficou dois meses sem jogar, os jogadores ficaram quase um mês de férias. É como se estivesse reiniciando o ano", explicou o treinador.

Tanto Corinthians quanto o Inter entraram na Copa do Brasil na fase anterior. Para garantir vaga nas oitavas, os gaúchos eliminaram o Athletic, de Minas Gerais, com duas vitórias (2 a 1 e 3 a 2). Os paulistas passaram pelo Barra, de Santa Catarina, também vencendo os confrontos de ida e volta, fazendo 1 a 0 em ambas as partidas.

O Inter vive momento delicado na temporada, com uma sequência de cinco jogos sem vitória, iniciada antes mesmo da pausa para a Copa do Mundo. A equipe gaúcha vem de empate por 1 a 1, em casa, com o Flamengo. O resultado manteve os colorados a somente uma posição da zona de rebaixamento no Brasileirão.

As equipes mantêm um retrospecto equilibrado. Nas últimas 20 partidas, foram quatro vitórias do Inter, três do Corinthians e 13 empates. Os paulistas não vencem a equipe colorada em Porto Alegre há 10 anos. A última vez foi na vitória por 1 a 0, em partida válida pelo Brasileirão de 2016.

Levando em consideração somente a Copa do Brasil, os times se enfrentaram seis vezes, com uma vitória para cada lado e quatro empates. Os clubes protagonizaram a final da Copa do Brasil de 2009, quando o Corinthians se sagrou campeão ao empatar por 2 a 2 em Porto Alegre após vencer em São Paulo por 2 a 0.

O Corinthians busca o quinto título da Copa do Brasil. Campeão em 1995, 2002, 2009 e 2025, o clube pode superar o Palmeiras e ficar atrás apenas de Cruzeiro (6), igualando-se a Grêmio e Flamengo. Já o Internacional tenta levantar a taça pela segunda vez. O time gaúcho foi campeão em 1992 e busca encerrar um jejum de 34 anos na competição.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CORINTHIANS

INTERNACIONAL - Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alan Patrick. Técnico: Paulo Pezzolano.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, André e Breno Bidon; Garro (Allan), Kaio César e Lingard (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 19h30.

ONDE ASSISTIR - Amazon Prime.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).