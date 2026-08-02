Vini Jr. e Real Madrid devem se reunir nesta segunda para definir futuro

Real Madrid e Vinicius Júnior devem se reunir nesta segunda-feira (03) para definir os próximos passos do brasileiro. O camisa 7 está encerrando o período de férias e retornará a Madri neste domingo (02). O atacante é alvo do Arsenal e pode deixar o gigante espanhol nesta janela de transferências.

Segundo o portal As, Vini Jr. deve comunicar seus objetivos e intenções ao treinador José Mourinho e à diretoria nesta segunda-feira. Apesar do interesse em prorrogar o vínculo, uma saída do astro não está descartada. O contrato do jogador encerra em 11 meses e, de acordo com informações da imprensa inglesa, o Arsenal estaria disposto a oferecer o maior salário de sua história ao atleta.

O atacante recebe em torno de 400 mil libras por semana (aproximadamente R$ 3 milhões) e tem o segundo maior salário do elenco, atrás do francês Kylian Mbappé. Contratado em maio de 2017, o brasileiro teve a última renovação de contrato em outubro de 2023 e foi estipulada uma multa de um bilhão de euros para tirar o atleta do Real Madrid.

Por outro lado, o atual campeão da Premier League tenta levar o brasileiro para ser o astro da equipe em Londres. Agora o grande objetivo é conquistar a Champions League, após o vice-campeonato na temporada passada. O técnico Mikel Arteta chegou a ser questionado sobre o interesse no atleta nos últimos dias, mas se esquivou das perguntas e manteve o silêncio.

Recentemente, o Arsenal acertou a contratação do volante Bruno Guimarães por 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 586 milhões). O meio-campista da seleção brasileira deve ser anunciado nos próximos dias. O elenco conta com outros compatriotas: Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.