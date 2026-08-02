Sentimento de gratidão marca reencontro de Abel Ferreira com Autuori em Palmeiras x Fortaleza

O duelo entre Palmeiras e Fortaleza neste domingo, 2, às 16 horas (de Brasília), no Nubank Parque, marcará um reencontro especial entre os técnicos Abel Ferreira e Paulo Autuori. O jogo é válido pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Abel Ferreira tem um sentimento de profundo respeito e gratidão por Paulo Autuori. O motivo está no passado, quando o português ainda era jogador.

Paulo Autuori foi um dos principais responsáveis pela ascensão da carreira de Abel Ferreira como atleta. O português foi revelado no futebol pelo modesto Penafiel, profissionalizando-se em 1997.

Abel ficou no Penafiel até o ano 2000, quando, sob a influência de Paulo Autuori, se transferiu para o Vitória de Guimarães, alcançando a elite do futebol português, consolidando-se posteriormente na Primeira Divisão do país. Abel Ferreira ainda vestiu as camisas de Braga e Sporting, encerrando a trajetória como jogador em 2011.

"Eu vim de jogar da Segunda Liga para a Primeira (em Portugal) com o Paulo Autuori me buscando lá (no Penafiel)", recordou Abel Ferreira em entrevista à imprensa portuguesa em 2020, antes de assumir o Palmeiras.

As atuações do então jogador Abel Ferreira na elite do futebol português o levaram, inclusive, a vestir a camisa da seleção do país europeu. Em 2008, Abel foi convocado para defender Portugal, que na época era treinado por outro brasileiro: Luiz Felipe Scolari.

"Falar com ele (Felipão) foi uma emoção, uma honra, um prazer, poder dizer cara a cara a admiração que tenho por ele, e a gratidão. Além de ser um grande treinador, o sexto do mundo com mais títulos", disse Abel em entrevista coletiva em 2021, após se reencontrar com Scolari.

Abel Ferreira já teve um reencontro com Paulo Autuori no futebol brasileiro, em dezembro de 2023. Os dois se abraçaram antes da partida entre Palmeiras e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro daquela temporada.

Admiração à parte, Abel Ferreira terá que derrotar Paulo Autuori para seguir sonhando com o título da Copa do Brasil de 2026. Autuori foi anunciado pelo Fortaleza no dia 25 de julho, e apresentado oficialmente na última quinta-feira, 30. Embora busque surpreender o Palmeiras no torneio mata-mata, o principal objetivo do clube cearense é a Série B, já que o Fortaleza mira voltar para a elite do futebol nacional.