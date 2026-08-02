Ana Sátila conquista dois ouros e Brasil faz bonito no Pan-Americano de Canoagem Slalom

A canoísta Ana Sátila conquistou duas medalhas de ouro neste sábado (01), no primeiro dia do Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom. A competição está sendo realizada em Kananaskis, no Canadá, e teve a mineira de Iturama como um dos grandes destaques do dia.

Na disputa da categoria K1, Ana Sátila sobrou na classificatória e conseguiu 99.74s na grande decisão para sacramentar a medalha de ouro. A medalha de prata ficou para sua irmã, Omira Estácia Neta, de 26 anos, que conseguiu 103.67s e assegurou a dobradinha em família na América do Norte.

Um pouco depois, as competidoras voltaram para a disputa da categoria C1. A irmã mais velha, Ana Sátila, conseguiu a descida em 99.13s e ficou com a segunda medalha de ouro no dia. Omira Estácia fez a prova em 109.4s e conquistou o bronze, subindo ao pódio duas vezes no dia.

Na disputa do caiaque masculino, categoria K1, o paulista Pedro Gonçalves teve uma bela atuação e não encontrou dificuldades nas eliminatórias, conseguindo a classificação mesmo com punição. Na prova decisiva, o competidor fez a descida em 92.44s e conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano.

E quem finalizou o dia com chave de ouro para os brasileiros foi o paulista Kauã Luz, na categoria C1. Ele fez a descida na final em 98.24s e garantiu a medalha de prata, assegurando a sexta medalha do Brasil.

O Pan-Americano da modalidade tem valor considerável no calendário dos competidores e garante pontos para o ranking mundial e vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. Além da importância na preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.