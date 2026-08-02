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Esportes

Cucurella surpreende carteiro ao emprestar medalha da Copa do Mundo

Um momento inusitado envolvendo Marc Cucurella viralizou nas redes sociais neste domingo. Durante uma entrega em sua casa, em Horsham, cidade localizada a cerca de 60 quilômetros de Londres, o lateral espanhol permitiu que um carteiro tirasse uma foto com a medalha conquistada na Copa do Mundo.

A história foi compartilhada por um perfil dedicado ao turismo da região. O funcionário, identificado como Gary, aproveitou a oportunidade para registrar o momento e ainda fez uma brincadeira com o longo jejum da seleção inglesa em Mundiais.

"Acho que sou o primeiro inglês a conseguir uma medalha de campeão mundial em 60 anos", escreveu.

A medalha exibida por Cucurella é da conquista da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O lateral foi um dos destaques da campanha do título da Espanha.

Agora, o espanhol vive os últimos dias na Inglaterra antes de iniciar um novo desafio na carreira. Após deixar o Chelsea, Cucurella acertou a transferência para o Real Madrid e está finalizando os detalhes da mudança para a Espanha antes da apresentação ao novo clube.

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