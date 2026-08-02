Real Madrid celebra recuo da Fifa e faz duro discurso contra venda da Copa do Mundo

O Real Madrid se manifestou neste domingo sobre a desistência da Fifa na criação da Fifa Forward Enterprise (FFE), empresa vinculada à entidade que receberia investimento privado. Em nota oficial, o clube classificou o recuo como uma vitória para o futebol e elogiou as entidades que se posicionaram contra a proposta.

"O Real Madrid CF avalia de forma muito positiva a decisão tomada pela Fifa de abandonar a proposta de venda parcial dos direitos comerciais de suas competições. O clube considera que essa é uma boa notícia para o futebol, para suas instituições e, acima de tudo, para os milhões de torcedores apaixonados pelo esporte", diz o comunicado.

O clube também agradeceu à Uefa, confederações, federações nacionais e demais instituições que se opuseram ao projeto. Segundo o Real Madrid, a união dessas entidades foi determinante para impedir que a proposta avançasse.

"O Real Madrid deseja expressar seu agradecimento à Uefa, às confederações e federações, e a todas as instituições que se opuseram com firmeza e responsabilidade a este projeto. Sua união e seu senso de dever protegeram o futebol em um momento decisivo."

Na nota, o clube reforça que a Copa do Mundo e as competições de seleções representam um patrimônio do futebol e não devem ser tratadas como ativos financeiros voltados ao lucro de investidores.

"Consideramos que nunca devem ser tratados como simples ativos financeiros destinados a ser comercializados em benefício de uns poucos."

O Real Madrid também voltou a defender que os clubes são os responsáveis por formar os atletas que disputam as principais competições internacionais e, por isso, não considera aceitável qualquer modelo que comprometa receitas futuras sem que os responsáveis pelos investimentos assumam os riscos da operação.

A manifestação ainda relembra a posição adotada pelo clube no futebol espanhol. O Real Madrid destacou que foi contrário ao acordo firmado entre LaLiga e o fundo de investimentos CVC, que antecipou parte das receitas audiovisuais dos clubes por 50 anos.

"Hipotecar durante meio século receitas que pertencem aos clubes, que são quem assume a totalidade dos custos e dos riscos, constitui um precedente que o futebol não deve repetir, seja em nosso país ou no âmbito internacional."

A nota foi divulgada poucos dias depois de a Fifa retirar oficialmente a proposta, após forte resistência de confederações, federações e clubes.