Atlético-MG emite nota contra arbitragem e promete advertência para Reinier

Um dia após o empate no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Juventude, por 0 a 0, o Atlético-MG divulgou uma nota manifestando descontentamento com a arbitragem de Fernando Antonio Mendes Salles Nascimento Filho, do Pará. O clube mineiro apontou o pênalti não marcado no lateral-direito Natanael.

"O Atlético manifesta indignação com a arbitragem do jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, em especial pelo pênalti claro sofrido pelo atleta Natanael, que foi ignorado no campo de jogo e sequer verificado no VAR".

O lance em questão ocorreu no primeiro tempo do embate, quando o lateral do Atlético-MG entrou na área adversária e caiu após contato com o zagueiro Gabriel Pinheiro. O VAR não recomendou a revisão e o árbitro mandou o jogo seguir.

Ainda na nota, o clube mineiro comentou sobre o episódio envolvendo o atacante Reinier e prometeu providências contra o atleta. O jogador foi filmado trocando xingamentos com um torcedor da equipe. Cabe destacar que o camisa 19 não saiu do banco de reservas diante do Juventude.

"Em relação ao episódio envolvendo o atleta Reinier, o clube informa que o jogador foi advertido e que providências internas serão adotadas em razão do xingamento dirigido a um torcedor."

"O torcedor é o maior patrimônio do clube e tem direito de manifestar sua opinião, desde que de forma pacífica".

O duelo entre Atlético-MG e Juventude terminou sem gols na Arena MRV. A volta será realizada na próxima terça-feira (04), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.