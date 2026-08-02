Leila Pereira ataca manifestação do Flamengo sobre arbitragem: 'Cara de pau absurda'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, atacou neste domingo a nota oficial do Flamengo, que definia o rival como "reiteradamente beneficiado" pela arbitragem nos últimos anos. "Não entendi muito bem por que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. Questionávamos decisões referentes aos nossos jogadores. Não entendi mesmo. Será que a carapuça serviu? Será? Pode ser. A coisa fica mais ridícula a partir do momento que o Flamengo diz que o Palmeiras é o mais beneficiado pela arbitragem", afirmou ela à TV Palmeiras antes do jogo com o Fortaleza.

O Flamengo foi citado pelos paulistas em nota de contestação ao STJD pela denúncia de Maurício por lance de cotovelada em Cacá, no Vitória, na ultima rodada do Brasileirão e rebateu. A presidente citou mencionou a decisão da Libertadores de 2025. "Cara de pau absurda, esqueceram o que aconteceu na final da Libertadores. Uma cara de pau dizer que o Palmeiras é beneficiado depois daquela final da Libertadores", afirmou Leila.

A presidente do Palmeiras se referiu ao jogo em que o Palmeiras contestou muito o lance em que Pulgar dá uma forte entrada em Bruno Fuchs. Os palmeirenses pediram o cartão vermelho, mas o árbitro Dario Herrera não expulsou o flamenguista. O clube do Rio venceu por 1 a 0 e ficou com o título.

A dirigente palmeirense também comentou os dados estatísticos apontados pelo Flamengo, pelos quais o Palmeiras tem o maior número de decisões alteradas pelo VAR. "Achei muito interessante quando eles dizem que o Palmeiras é o clube com mais intervenções do VAR. Ainda bem, porque se houve intervenção do VAR é porque houve erro da arbitragem. O VAR veio pra corrigir esses erros", disse Leila Pereira.

"Eles querem o que? Que a arbitragem volte sem a tecnologia, como no passado? Foi uma nota muito sem pé nem cabeça. Eu acho que é mais desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles e esquecer um pouco do Palmeiras", completou.