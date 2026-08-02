Real Madrid prioriza acerto com Rodri e busca flexibilizar pedida do Manchester City

O Real Madrid prioriza a contratação do volante Rodri para a disputa da próxima temporada. O espanhol ganhou a Bola de Ouro na última Copa do Mundo, sendo considerado o melhor jogador da competição.

Segundo a imprensa internacional, o Manchester City já fixou um preço para negociar o atleta. Segundo o jornal Mundo Deportivo e a Sky Sports, o clube inglês pede 75 milhões de euros (cerca de R$ 436 milhões na cotação atual) pelo meio-campista.

O Real Madrid, porém, não planeja investir essa quantia. O clube merengue espera desembolsar no máximo R$ 290 milhões para contar com o jogador. As conversas devem se intensificar nos próximos dias. O Real Madrid pode colocar bônus e outras metas na negociação, para tentar convencer o Manchester City a diminuir o preço pedido.

Rodri tem contrato com o Manchester City até o mês de junho de 2027. O Mundo Deportivo salienta que o jogador ainda não deu uma resposta à oferta de renovação de vínculo com os ingleses. Diante desse cenário, o Real Madrid pode esquentar ainda mais as conversas pelo espanhol.

O atleta teve que passar recentemente por um procedimento cirúrgico. Rodri corrigiu um problema nas costas. A operação foi confirmada pelo técnico do Manchester City, Enzo Maresca, que chegou ao clube para substituir Pep Guardiola.