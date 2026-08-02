Abel repete Leila e cita Libertadores para cutucar Flamengo: 'Asterisco que ninguém apaga'

O técnico Abel Ferreira adicionou mais um capítulo na guerra envolvendo Palmeiras e Flamengo no quesito arbitragem. Ao ser questionado sobre a manifestação do clube carioca citando as intervenções do VAR envolvendo o Palmeiras, o português iniciou dizendo que não queria muito falar sobre o assunto, mas depois citou alguns episódios e disse que quer ganhar os jogos dentro das quatro linhas.

"Todo mundo tem a memória curta", afirmou Abel na entrevista coletiva após a vitória sobre o Fortaleza neste domingo. "A final da Libertadores foi o ano passado e há um asterisco que ninguém vai apagar", disse o treinador, citando a derrota por 1 a 0 para o Flamengo.

Antes da partida das oitavas de final Copa do Brasil no Nubank Parque, a presidente Leila Pereira também citou a final da Libertadores comentado a nota oficial do Flamengo. "Cara de pau absurda, esqueceram o que aconteceu na final da Libertadores. Uma cara de pau dizer que o Palmeiras é beneficiado depois daquela final da Libertadores", disse a mandatária.

Naquele jogo em Lima, o flamenguista Erick Pulgar acertou Bruno Fuchs em jogada que gerou forte reclamação do Palmeiras, que considerou o lance passível de expulsão. Mesmo assim, o chileno seguiu em campo e foi peça-chave na vitória e a conquista do título. "Já disse ao senhor árbitro (o argentino Darío Humberto Herrera) o que eu pensava sobre isso", afirmou Abel. "No final da partida, fui perguntar por que nem ele nem o VAR viram o que todo mundo viu. Não vou falar mais nada."

O treinador português também lembrou do clássico com o São Paulo pela 27ª rodada do Brasileirão de 2025, em outubro. O árbitro Ramon Abatti Abel foi afastado após a vitória do Palmeiras por 3 a 2. O jogo no MorumBis foi marcado por reclamação de pênalti e expulsão não marcadas em favor do time tricolor. "O que aconteceu foi entre Palmeiras e São Paulo, mas depois os outros se juntaram e isso é um problema", disse ele. "Quero ganhar dentro das quatro linhas."

Agora, o Palmeiras fez uma nota de contestação ao STJD pela denúncia de Maurício por lance de cotovelada em Cacá, no Vitória, pelo Brasileirão, e o treinador teme que o episódio volte a acontecer agora. "A nota do Palmeiras foi muito clara. Foi uma situação envolvendo A e B, Palmeiras e Vitória, e não A, B e C."

Sobre a vitória sobre o Fortaleza, que deixou o Palmeiras muito próximo de avançar na Copa do Brasil, o treinador português disse que o time atuou com inteligência. "Jogamos melhor no segundo tempo por correr menos. Não correr para todo lado, mas para o lado certo. Estávamos melhor posicionados para receber a bola", afirmou.

Os times voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá, já que a equipe cearense vendeu o mando de campo.