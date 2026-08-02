Garro vê derrota 'injusta' e aposta em virada do Corinthians: 'Com a força da nossa torcida'

Capitão do Corinthians na reta final do jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, o argentino Garro deixou o Beira-Rio sem sentimento de terra arrasada, apenas dos 2 a 0 para o Internacional. Na visão do meia, o resultado foi injusto pelo que os paulistas produziram e a equipe tem boas chances de reverter o resultado na Neo Química Arena.

O jogo de volta ocorre na quinta-feira, às 20 horas, na Neo Químic Arena, e Garro ressaltou a força da torcida por uma volta por cima na eliminatórias das oitavas de final.

"Acho que foi um jogo no qual o resultado não mostrou o que foi o jogo. Criamos, mas não conseguimos marcar o gol. Faltam 90 minutos e vamos atuar com a força da nossa torcida. A gente pode virar", afirmou Garro, confiante.

Enquanto falava, Garro viu o goleiro Hugo Souza se aproximar e pedir para ele falar sobre a arbitragem. Depois da polêmica entre Vitória e Palmeiras, Alex Gomes Stefano foi confirmado no jogo da copa do Brasil e novamente acabou sendo criticado.

"Fala o que ocorreu", cobrou Hugo Souza. Garro, medindo as palavras, acusou o árbitro carioca de desrespeitar os jogadores corintianos. "Cada coisa que o juiz falou para nós, tem de ter respeito com todos", cobrou o argentino. Questionado sobre o que ouviu, despistou. "Vou guardar para mim, ele falou para todos nós, mas se falo, fico suspenso."

Voltando ao Inter, o argentino disse que o Corinthians pode apresentar um futebol melhor. "Temos de ter autocrítica, trabalhar, sabemos o que representamos e a gente vai honrar, Faltam 90 minutos", reforçou.

Ano passado, pelo Brasileirão, o Corinthians fez 4 a 2 no Internacional, com os dois gols do triunfo vindo nos acréscimos. Esse jogo serve de motivação para o retorno. Ocorre que os três primeiros gols daquele dia foram de Yuri Alberto, desfalque por lesão.