Athletico-PR recebe o Vitória para abrir disputa por vaga nas quartas da Copa do Brasil

Athletico-PR e Vitória dão início nesta segunda-feira, às 21h, na Arena da Baixada, à disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Embalado pela boa campanha no Campeonato Brasileiro, o Furacão tenta confirmar o favoritismo diante da equipe baiana, que chega fortalecida pela classificação sobre o Flamengo na fase anterior.

O time paranaense ocupa a terceira colocação do Brasileirão e faz uma das melhores campanhas da competição. Na Copa do Brasil, o Athletico avançou às oitavas após eliminar o Atlético-GO nos pênaltis e agora busca aproveitar a força como mandante para construir vantagem antes da partida de volta.

Além da boa fase, o Furacão leva para o confronto uma longa invencibilidade em casa. A última derrota na Arena da Baixada aconteceu em 22 de fevereiro, quando foi superado pelo Londrina por 1 a 0, na semifinal do Campeonato Paranaense. Desde então, a equipe acumula dez partidas sem perder diante da torcida.

O técnico Odair Hellmann deve escalar força máxima para o primeiro duelo do mata-mata, sem preservar jogadores, ciente da importância de conquistar um bom resultado em Curitiba.

"Sabemos que jogos de Copa são decididos em detalhes. Precisamos impor nosso ritmo desde o início, respeitando o adversário, mas aproveitando a força que temos jogando em casa para buscar uma vantagem na eliminatória.", destacou Odair Hellmann.

Do outro lado, o Vitória tenta virar a chave após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Palmeiras, em partida marcada por reclamações da equipe baiana em relação à arbitragem. Antes disso, porém, o Rubro-Negro havia protagonizado uma das maiores surpresas da Copa do Brasil ao eliminar o Flamengo, resultado que aumentou a confiança do elenco para o mata-mata.

O técnico Jair Ventura também deve mandar a campo o que tem de melhor, apostando na competitividade da equipe para tentar levar a decisão em aberto para Salvador.

"Temos muito respeito pelo Athletico, principalmente pelo momento que vive e pela força que tem na Arena. Mas mostramos contra o Flamengo que somos capazes de competir em alto nível. Precisamos fazer um jogo inteligente para seguir vivos na disputa.", afirmou Jair Ventura.

O confronto de volta será disputado em Salvador. Em caso de igualdade no placar agregado após os dois jogos, a classificação para as quartas de final será decidida nas cobranças de pênaltis.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X VITÓRIA

ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Terán e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Portilla e Claudinho; Leozinho, Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Renê. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).