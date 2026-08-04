Santos confirma presença de Neymar em 'decisão' contra o Remo em Belém: 'Viaja na terça-feira'

Neymar vai participar do leilão beneficente de seu Instituto na noite desta segunda-feira. Mas não vai desfalcar o Santos diante do Remo, em Belém, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Clube e jogador se entenderam e o astro se une ao elenco na terça, dia do jogo decisivo.

"O atleta Neymar Jr viajará nesta terça-feira para Belém, onde se juntará à delegação do Santos FC e estará à disposição da comissão técnica para a partida contra o Remo", informou o clube.

Após o 0 a 0 na Vila Belmiro, sábado, Cuca evitou entrar em conflito com o jogador e disse que o compromisso com o Instituto Projeto Neymar Jr. não estava ligado com uma possível ausência em Belém.

O treinador deixou no ar a possibilidade de não contar com Neymar no duelo em Belém por causa de uma possível sobrecarga física. Alegou que há tempos o craque não atuava uma partida inteira e que necessitava de cuidados especiais.

"Fazia 74 dias que (Neymar) não jogava uma partida inteira, temos que ver o tamanho do desgaste dele para depois internamente resolver. Eu não vou responder o que você quer. Ele faz regenerativo, todos passam pela recuperação, busca o CK, tira o sangue, põe no aparelho e mostra o grau do cansaço, o nível de lesão se é baixo ou alto", explicou.

Neymar sabia que não pegaria bem ficar ausente do principal jogo até então do Santos neste segundo semestre. E resolveu da meohor maneira como conciliar sua presença no leilão e não chegar desgastado em Belém. Ele pegará um voo pela manhã e terá tempo de descanso antes do jogo.

Com o empate na Vila Belmiro, o Santos precisa ganhar para não depender da decisão por pênaltis. Na última vez em que se enfrentaram pela Copa do Brasil, no longínquo 2010, os paulistas saíram vencedores com surra de 4 a 0. Neymar anotou duas vezes e ainda deu duas assistências naquela campanha que culminou com o título.