Djokovic revela desejo por mudanças na pontuação do tênis: 'Melhor para todo mundo'

Novak Djokovic revelou que gostaria de mudanças na atual pontuação do tênis, opinião concedida em entrevista ao criador de conteúdo Nick Coutracos no último domingo.

"Nós deveríamos mudar o formato da pontuação. Em vez de jogar até seis games por set, jogar até quatro, possivelmente sem vantagem, em melhor de cinco sets", afirmou o tenista de 39 anos.

Atualmente, Djokovic ocupa a quinta colocação do ranking de simples da ATP. Ele vem de uma ótima campanha em Wimbledon, quando parou na semifinal diante do italiano Jannik Sinner. "Manter as partidas dentro de uma janela de duas horas. É o melhor para todo mundo", completou o sérvio.

Na reta final da sua carreira, Novak acumula 101 títulos em mais de 20 anos competindo no circuito profissional. O atleta é dono de 24 conquistas em Grand Slams e é o recordista em número de semanas consecutivas como número um do mundo, com 428.