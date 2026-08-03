Neymar promete cumprir contrato com Santos e despista aposentadoria: 'Não sei o que vou fazer'

Neymar marcou presença no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr nesta segunda-feira em evento realizado no Suhai Music Hall, em São Paulo. Em entrevista, o atacante reafirmou sua permanência no Santos até o final de 2026 e despistou sobre uma possível aposentadoria do futebol.

"Não penso em parar e não sei até quando eu vou. Tenho contrato até dezembro com o Santos, pretendo cumpri-lo e honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível. E, depois, vou pensar quando acabar o contrato. Se continuo no Santos, se saio, se vou embora, se paro de jogar ou se continuo", disse o jogador de 34 anos.

Depois da disputa da Copa do Mundo, Neymar entrou em campo em três partidas com a camisa do time paulista. Nesta temporada, o atleta soma oito gols e quatro assistências em 18 jogos realizados.

"Realmente não sei o que vou fazer. Tem chão até dezembro, vamos jogo a jogo, estou me sentindo bem fisicamente, cada vez mais, e é isso que importa. Amanhã temos um jogo importante", finalizou.