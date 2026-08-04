Santos confia em Neymar e no retrospecto contra o Remo para evitar frustração na Copa do Brasil

Apesar do risco, ninguém no Santos imagina a eliminação da Copa do Brasil diante do Remo ainda nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para evitar a frustração da queda precoce, o time necessita de um triunfo simples nesta terça-feira, às 21h30, em Belém, após 0 a 0 na Vila Belmiro. E o retrospecto dos paulistas no confronto traz enorme confiança em reviravolta, como já houve diante do Coritiba no mata-mata anterior.

O Santos jamais perdeu da equipe paraense em 11 encontros ao longo da história. Mais que isso, ganhou nove vezes, sempre se impondo. Neymar, confirmado na delegação, mais uma vez é a esperança após participação apagada no duelo de volta.

O camisa 10 não fez a diferença na Vila Belmiro, mas já deu show com o Santos no Mangueirão pela Copa do Brasil. Em março de 2010, pela segunda rodada, anotou duas vezes e deu duas assistências para o centroavante André na goleada por 4 a 0 que garantiu avanço direto sem necessidade de jogo de volta. O time se sagrou campeão naquele ano em final com o Vitória, em Salvador.

Enfrentando um duro transfer ban de R$ 12 milhões a serem pagos ao francês Monaco pela contratação do meio-campista Jean Lucas, o clube sabe que mais que a vaga, os R$ 4 milhões por ida às quartas da Copa do Brasil se fazem necessários por um alívio nos cofres vazios.

Cuca elogiou a postura de Neymar no 0 a 0 na Vila Belmiro, dizendo que o camisa 10 foi dinâmico e se movimentou bem em campo, e também a postura do time, que segundo ele "teve chances claras e poderia ter vencido."

Na visão do técnico, um pouco de paciência será vital para os gols perdidos em casa saírem no Mangueirão. Foram duas bolas no travessão e uma na trave. Como o Remo não deve se acanhar atuando em casa e tende a sair mais para o jogo, Cuca aposta no contragolpe para repetir os 2 a 0 diante do Coritiba no Couto Pereira após um 0 a 0 na Vila Belmiro.

O técnico Cuca terá de realizar duas mudanças por lesão: o experiente zagueiro Lucas Veríssimo teve constatada uma lesão muscular na panturrilha esquerda e sequer viajou com o elenco para Belém. Substituto nos minutos finais na Vila Belmiro, Adonis Frias deve ser mantido. Assim como Igor Vinícius, com lombalgia, também ficou em Santos, abrindo brecha para Gabriel Menino.

O Remo não tem problemas de escalação e aposta no bom desempenho em sua casa para surpreender. No último jogo no Mangueirão, o time fez 2 a 0 no Vitória e mostra confiança em repetir um triunfo.

"Acredito que fizemos uma grande partida na Vila Belmiro, criamos oportunidades, mas não concluímos em gol. O Santos é qualificado, mas vamos tentar passar em casa", afirmou Jajá.

FICHA TÉCNICA

REMO X SANTOS

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Picco, Zé Welison, Zé Ricardo e Yago Pikachu; Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Oliva, Gabriel Bontempo, Barreal e Rolheiser; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Mangueirão, em Belém.