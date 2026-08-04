Funeral de Baresi conta com a presença de lendas do futebol mundial e atrai multidão de pessoas

Um misto de tristeza, admiração, aplausos e muita emoção marcou o funeral do zagueiro Franco Baresi na manhã desta terça-feira do lado de fora da Basílica de Santo Ambrosio, em Milão. A última homenagem ao defensor do Milan atraiu uma multidão (a estimativa é de que três mil pessoas estiveram no local) e contou ainda com a presença de várias lenda futebol mundial.

Roberto Baggio, Paolo Maldini, Albertini, Donadoni e Costacurta, foram alguns dos companheiros de Baresi na seleção italiana que marcaram presença. Massaro, outro contemporâneo dos tempos de Azzurra, exibiu uma braçadeira branca com o número 6 usada pelo lendário defensor.

Astros internacionais que atuaram a seu lado nos tempos de Milan também foram prestar o último adeus. O ex-goleiro brasileiro Dida, os holandeses Clarence Seedorf e Marco Van Basten e o ex-meio-campista Dejan Savicevic foram se despedir do ex-companheiro.

A cerimônia teve início às 6h (horário de Brasília). Bandeiras, cachecóis e uma infinidade de camisas rubro-negras número 6 foram espalhadas por toda a parte. Uma faixa com a inscrição "Lenda imortal, bandeira inimitável que jamais deixará de tremular. Adeus, Capitão", foi colocada no primeiro andar e um prédio nas imediações da basílica.

Representando o Milan, clube no qual Baresi fez história, o presidente Paolo Scaroni e outros integrantes da diretoria marcaram presença. A equipe rubro-negra foi a única camisa que Baresi defendeu ao longo de sua carreira. Entre os títulos mais importantes de sua trajetória estão seis Campeonatos Italianos, três Champions League e duas Copas Intercontinentais. Pela seleção italiana, ele conquistou a Copa do Mundo de 1982, como reserva, e foi vice no Mundial de 1994, nos Estados Unidos.