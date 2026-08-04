Maurício tem amarelo transformado em advertência pelo STJD e fica à disposição do Palmeiras

Um jogo de punição transformado em advertência pela 2ª Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Esse foi o resultado do julgamento do palmeirense Maurício, nesta terça-feira, no lance em que ele se envolveu com o zagueiro Cacá, do Vitória, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Diante do veredicto, o meio-campista está liberado para defender o Palmeiras.

O jogador havia sido denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta violenta e prevê uma suspensão de uma a seis partidas. No duelo contra os baianos, Maurício deu uma cotovelada em seu adversário durante disputa de bola e foi advertido com amarelo.

A defesa do Palmeiras justificou que a decisão do campo foi apenas de aplicação do cartão amarelo após avaliação da equipe do VAR. Na avaliação dos advogados do clube Maurício sequer deveria ter sido denunciado.

No domingo, após a vitória de 3 a 0 sobre o Fortaleza pela Copa do Brasil, o jogador voltou a falar que não teve a intenção de atingir seu rival. "Dá para ver pelo meu histórico que não sou um jogador maldoso, com vontade de machucar o adversário. O lance foi totalmente sem intenção", afirmou.

No mesmo julgamento, foram definidas as penas dos dois jogadores do Vitória que foram expulsos no confronto com o Palmeiras e punidos com um jogo de suspensão. Cacá recebeu o vermelho por entrada em Jhon Arias, enquanto Luan Cândido foi excluído da partida por fazer um gestual de que o juiz estava roubando o time baiano.

Os dois atletas também foram denunciados e punidos com um jogo de suspensão. No caso de Cacá, a pena também foi transformada em advertência. O Vitória ainda foi punido em R$ 10 mil pelo artigo 191, que pune quem deixa de cumprir ou dificulta o cumprimento de obrigação legal.