Quem é Nicolas Bosshardt, promessa do São Paulo envolvido em atropelamento fatal

Nicolas Bosshardt, de 19 anos, é uma das promessas formadas pelas categorias de base do São Paulo. Lateral-esquerdo de origem, o jogador também pode atuar mais avançado pelo lado do campo e no meio-campo. Nesta terça-feira, 4, porém, seu nome passou a ser associado a um episódio trágico fora dos gramados: ele foi detido após se envolver em um atropelamento que terminou com a morte de um homem de 84 anos, em Barueri, na Grande São Paulo.

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, 3, após Nicolas deixar um shopping de Barueri acompanhado dos jogadores do São Paulo Igor Felisberto e Ryan Francisco, que estavam em outros veículos. Segundo o boletim de ocorrência, o lateral atropelou um homem de 84 anos que atravessava a via por volta das 21h53. O jogador permaneceu no local e prestou socorro à vítima, que morreu.

Em depoimento, Nicolas afirmou que dirigia a cerca de 50 km/h e tentou desviar do homem. A polícia investiga a possibilidade de alta velocidade e de um possível racha, hipótese negada pelos envolvidos e ainda não confirmada. Testemunhas relataram que os veículos estavam rápidos, mas não mencionaram uma disputa. Nicolas não havia ingerido álcool e, após passar por audiência de custódia, recebeu liberdade provisória.

O São Paulo se manifestou sobre o episódio, lamentou a morte da vítima e afirmou que acompanha o andamento do caso. Nicolas também deverá cumprir as determinações estabelecidas pela Justiça enquanto o processo segue.

QUEM É NICOLAS BOSSHARDT?

Nascido em abril de 2007, Nicolas foi integrado à estrutura de formação do São Paulo ainda criança. O jogador começou no futsal antes de migrar para o futebol de campo e se destacou pela capacidade de atuar em mais de uma posição. Embora tenha sido formado como lateral-esquerdo, também pode desempenhar funções no meio-campo.

A evolução nas categorias de base fez com que o atleta passasse a ser tratado como uma das apostas do clube. Em 2024, ele ganhou destaque atuando pelo sub-17 e chegou a despertar interesse de equipes europeias. O Barcelona foi apontado entre os clubes que acompanharam a evolução do jogador.

Em 2025, Nicolas renovou seu vínculo com o São Paulo até dezembro de 2029 e participou de um período de intercâmbio no Stuttgart, da Alemanha. Ainda no ano passado, integrou o elenco que conquistou a Copa do Brasil Sub-20. A boa campanha na base abriu caminho para a aproximação com a equipe principal.

O jogador também chegou a ser observado pela Federação Suíça de Futebol. Nicolas possui cidadania suíça e, em junho de 2026, viajou aos Estados Unidos a convite da entidade para acompanhar a preparação da seleção europeia durante a Copa do Mundo. A possibilidade de defender a Suíça fazia parte das conversas sobre seu futuro internacional.

No São Paulo, Nicolas teve suas primeiras oportunidades no futebol profissional em 2025 e passou a integrar de maneira mais frequente o ambiente do time principal, tendo somado minutos no Campeonato Brasileiro de 2026.