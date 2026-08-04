Vozinha é apresentado no Colo-Colo e exalta mudança na carreira: 'Sou jogador de time grande'

O goleiro Vozinha foi apresentado pelo Colo-Colo, do Chile, nesta terça-feira, em contrato firmado até o final do ano. Em entrevista concedida no Estádio Monumental de Santiago, o jogador de 40 anos mostrou empolgação na chegada no novo clube.

"A decisão foi muito clara. Sou jogador de time grande, apareceu o Colo-Colo, o maior do Chile e não hesitei. Queria jogar em um time competitivo", afirmou um dos destaques de Cabo Verde na Copa do Mundo.

Na competição, Vozinha ajudou seu país a alcançar o mata-mata da disputa logo na sua primeira participação na história. Ele manteve o empate em 0 a 0 diante da Espanha na partida de estreia e realizou grandes defesas na eliminação contra a Argentina, em duelo da segunda fase.

"Sempre me adaptei bem nos países em que joguei, espero que aqui no Chile aconteça o mesmo. Agradeço aos torcedores pelo carinho, não esperava. Com trabalho, quero retribuir o carinho que me deram", acrescentou o goleiro.

O vínculo do atleta com o time chileno é valido por seis meses, com opção de renovação por mais um ano. Ele chegou a negociar com o Berkane, do Marrocos, clube que anunciou a contratação de Bubista, técnico de Cabo Verde no Mundial.

Após uma votação do Conselho de Presidentes, foi permitido que o jogador utilize o apelido "Vozinha" no seu uniforme, algo antes proibido pelo regulamento do Campeonato Chileno.

"Agradeço aos outros presidentes que votaram a favor para que eu possa usar meu apelido na camiseta. É um apelido da minha infância. Significa muito para mim", finalizou Vozinha.