Clube da Turquia confirma negociações para contratar Mohamed Salah

Mohamed Salah está próximo de selar o seu destino para a disputa da temporada 2026/2027 do futebol europeu. O Trabzonspor, equipe da Turquia, afirmou nesta terça-feira que iniciou as negociações para contratar o atacante egípcio.

"O nosso clube iniciou negociações para a contratação do jogador profissional Mohamed Salah. O atleta chegará na quarta-feira, 5, às 12h00 (horário local), ao Terminal de Aviação Geral do Aeroporto Atatürk de Istambul", escreveu o clube em comunicado oficial.

Salah deixou o Liverpool após nove temporadas representando o time inglês. Ao todo, ele terminou sua passagem com quase 200 gols marcados e com as conquistas da Champions League e de dois Campeonatos Ingleses.

"Está previsto que o jogador chegue a Trabzon na noite do mesmo dia. O horário e os demais detalhes da recepção do atleta em Trabzon serão divulgados ao longo do dia por meio dos canais oficiais de comunicação do clube", completou a equipe.

O Trabzonspor finalizou a última liga nacional na terceira posição, oito pontos atrás do campeão Galatasaray. Além disso, o time levou o título da Copa da Turquia, ao bater o Konyaspor na decisão.