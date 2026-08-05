Lorran pode ser emprestado de novo

Com algumas ofertas nas últimas semanas, o Flamengo não deseja se desfazer de nomes mais importantes do seu elenco e deve negociar somente jogadores mais jovens. De acordo com a ESPN, Lorran, de 20 anos, poderá ser o primeiro a deixar o clube.

O meia-atacante recebeu uma consulta do Granada (ESP). As partes estão conversando, e as negociações deverão avançar nos próximos dias. O jogador pode ser emprestado com obrigação de compra.

Na última temporada, Lorran foi emprestado ao Pisa (ITA). O meia retornou ao Rubro-Negro recentemente e participou de duas das últimas três partidas do elenco.