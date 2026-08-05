Decisão com gosto de revanche para Fluzão e Vascão

Pela quarta vez na história, Fluminense e Vasco se enfrentam pela Copa do Brasil, desta vez valendo uma vaga nas quartas de final. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, os rivais voltam a medir forças hoje, às 21h30, no Maracanã. Quem vencer avança e seguirá como o único representante carioca na competição. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Com expectativa de casa cheia, o clássico reúne equilíbrio e um evidente clima de revanche.

Entre os protagonistas da 'decisão' está John Kennedy. Artilheiro do Fluminense na temporada, o atacante vive grande fase, mas ainda busca seu primeiro gol contra o Vasco como profissional. O retrospecto diante do rival também guarda uma lembrança amarga: na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, JK desperdiçou uma das cobranças ao parar em Léo Jardim, outro personagem dessa história.

O cenário atual, porém, é bem diferente do ano passado, quando o 'Urso' retornou de empréstimo ao Pachuca, do México, com pouco prestígio. Sozinho, John Kennedy marcou mais vezes do que os atacantes de referência utilizados pelo Vasco em 2026. Enquanto o camisa 9 soma 14 gols, David, Brenner e Spinelli acumulam, juntos, apenas 11.

No duelo de ida, o camisa 9 voltou a ser um dos destaques do Fluminense, mas novamente encontrou pela frente uma atuação segura do goleiro adversário. Agora, o camisa 9 tenta quebrar o jejum e busca dar o troco pela eliminação da temporada passada.

Se o Fluminense aposta no poder de fogo de seu artilheiro, o Vasco deposita suas esperanças na experiência de Léo Jardim. Líder do elenco, o goleiro tem sido decisivo em momentos importantes desde sua chegada a São Januário e conhece bem os caminhos da Copa do Brasil. Nas duas últimas edições, foi peça fundamental e se destacou em seis disputas por pênaltis que levaram o clube à semifinal e à final.

Desta vez, o goleiro terá pela frente um desafio maior. Sem a mesma força ofensiva que acompanhou as campanhas recentes, Léo Jardim tenta ser decisivo novamente e busca conduzir o Vasco a mais uma classificação marcante na Copa do Brasil.