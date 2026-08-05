ASSINE JÁ!
Esportes

Decisão com gosto de revanche para Fluzão e Vascão

Após o 0 a 0 na ida, rivais buscam a classificação às quartas de final da Copa do Brasil

JK tem mais gols que os centroavantes do Vasco juntos em 2026
JK tem mais gols que os centroavantes do Vasco juntos em 2026 -

Pela quarta vez na história, Fluminense e Vasco se enfrentam pela Copa do Brasil, desta vez valendo uma vaga nas quartas de final. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, os rivais voltam a medir forças hoje, às 21h30, no Maracanã. Quem vencer avança e seguirá como o único representante carioca na competição. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Com expectativa de casa cheia, o clássico reúne equilíbrio e um evidente clima de revanche.

Entre os protagonistas da 'decisão' está John Kennedy. Artilheiro do Fluminense na temporada, o atacante vive grande fase, mas ainda busca seu primeiro gol contra o Vasco como profissional. O retrospecto diante do rival também guarda uma lembrança amarga: na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, JK desperdiçou uma das cobranças ao parar em Léo Jardim, outro personagem dessa história.

O cenário atual, porém, é bem diferente do ano passado, quando o 'Urso' retornou de empréstimo ao Pachuca, do México, com pouco prestígio. Sozinho, John Kennedy marcou mais vezes do que os atacantes de referência utilizados pelo Vasco em 2026. Enquanto o camisa 9 soma 14 gols, David, Brenner e Spinelli acumulam, juntos, apenas 11.

No duelo de ida, o camisa 9 voltou a ser um dos destaques do Fluminense, mas novamente encontrou pela frente uma atuação segura do goleiro adversário. Agora, o camisa 9 tenta quebrar o jejum e busca dar o troco pela eliminação da temporada passada.

Se o Fluminense aposta no poder de fogo de seu artilheiro, o Vasco deposita suas esperanças na experiência de Léo Jardim. Líder do elenco, o goleiro tem sido decisivo em momentos importantes desde sua chegada a São Januário e conhece bem os caminhos da Copa do Brasil. Nas duas últimas edições, foi peça fundamental e se destacou em seis disputas por pênaltis que levaram o clube à semifinal e à final.

Desta vez, o goleiro terá pela frente um desafio maior. Sem a mesma força ofensiva que acompanhou as campanhas recentes, Léo Jardim tenta ser decisivo novamente e busca conduzir o Vasco a mais uma classificação marcante na Copa do Brasil.

Fotogaleria
Léo Jardim eliminou o Flu na disputa de pênaltis no ano passado
Léo Jardim eliminou o Flu na disputa de pênaltis no ano passado Matheus Lima / Vasco
As mais lidas
    Recomendadas