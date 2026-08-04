São Paulo sediará Mundial de Clubes de vôlei feminino pelo segundo ano seguido

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) confirmou nesta terça-feira que São Paulo sediará novamente o Mundial de Clubes de vôlei feminino. Depois de receber o torneio em 2025, a capital paulista será mais uma vez o palco da disputa que reúne equipes de várias partes do planeta, incluindo o Osasco Voleibol. A competição será realizada entre os dias 8 e 13 de dezembro no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, sede social do Corinthians.

No ano passado, a competição foi disputada no ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu. Na oportunidade, o italiano Scandicci Savino Del Bene como grande campeão.

Esta será a quarta vez que São Paulo sediará a competição. Antes, a cidade já havia recebido o torneio em 1991, quando o Sadia ficou com o título, e em 1994, quando o Sorocaba se sagrou campeão.

Por ser o anfitrião do torneio, o Osasco Voleibol é o único time confirmado até o momento. O formato será o mesmo das edições anteriores, com oito equipes divididas em dois grupos de quatro cada. Ao final da primeira fase, os primeiros colocados de cada grupo enfrentarão os segundos da outra chave. A grande decisão e a disputa do terceiro lugar será realizada no dia 13 de dezembro.

Segundo a organização do evento, a pré-venda dos ingressos para o Mundial de Clubes começará no próximo sábado, no site da TicketMaster.