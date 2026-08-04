Atlético-MG aproveita falha bizarra no último lance e elimina o Juventude na Copa do Brasil

O que tudo se encaminhava para uma disputa de pênalti, uma falha bizarra no último lance garantiu o Atlético-MG como primeiro classificado às quartas de finais da Copa do Brasil. No último lance da partida, a defesa do Juventude bateu cabeça e Minda agradeceu o presente para dar a classificação mineira por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Aos 49 minutos do segundo tempo, após um chutão da defesa, o árbitro já se preparava para apitar o fim da partida, Pinheiro cabeceou em cima do companheiro Nathan e a bola sobrou limpa para o equatoriano bater na saída de Jandrei e marcar o gol do jogo. Agora o Atlético-MG aguarda o sorteio que será realizado pela CBF para conhecer seu adversário nas quartas de final.
Com os dois times precisando fazer o resultado, o confronto começou pegado, com muitas disputas por espaço e as defesas bem fechadas. O Atlético-MG era quem buscou arriscar mais no início, com chutes de longe e bolas alçadas na área. Quando conseguiu abrir espaço na defesa gaúcha, Victor Hugo cruzou e Cuello, livre de marcação, cabeceou no travessão.
O lance acordou o Juventude, que respondeu logo na sequência, também de cabeça, com Alisson Safira, sob o gol. O atacante teve uma segunda chance, mas novamente cabeceou sem direção. Gostando da partida, os donos da casa subiram a marcação na reta final, forçando o erro mineiro, Raí Silva interceptou o passe na entrada da área e obrigou Everson a espalmar.
A segunda etapa voltou mais movimentada. O Atlético-MG seguiu com uma leve superioridade na posse da bola, mas com dificuldade de encontrar espaço e concluir as jogadas, sendo bloqueadas na hora da finalização. Do outro lado, o Juventude manteve a estratégia da bola aérea e por pouco não abriu o placar com Marcos Paulo, parando em milagre de Everton.
O time da casa seguiu mais perigoso quando subia ao ataque e Gabriel Pinheiro tirou tinta da trave. Em raro momento que quebrou as linhas, o Atlético-MG perdeu grande chance, quando Igor Gomes saiu cara a cara com Jandrei e mandou para fora. A reta final ganhou velocidade, com chances para os dois lados. Até que no último lance, aos 49 minutos, após chutão da defesa, Pinheiro e Nathan bateram cabeça e Minda agradeceu o presente para dar a classificação ao Atlético-MG.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 0 X 1 ATLÉTICO-MG
JUVENTUDE - Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi e Marcos Paulo; Aderlan (Nathan Santos), Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck (Diogo Barbosa); Fábio Lima (Amarilla), Alisson Safira (Luan Matins) e MP (Pablo Roberto). Técnico: Maurício Barbieri.
ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco (Minda), Cissé (Igor Gomes) e Victor Hugo (Maycon); Cuello, Cassierra e Bernard (Dudu). Técnico: Eduardo Domínguez.
GOL - Minda, aos 49 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).
CARTÕES AMARELOS - Alisson Safira, Gabriel Pinheiro e Ruan.
RENDA - R$ 360.565,00.
PÚBLICO - 10.206 torcedores.
LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).